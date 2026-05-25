48 Saat Pil Ömürlü Kulaklık Tanıtıldı! Anlık Çeviri Yapabiliyor

OPPO Enco Air 5s tanıtıldı. Yeni kulaklık, oldukça hafif bir yapıda geliyor ve farklı kulak tiplerine uyum sağlayacak şekilde çalışıyor. Cihaz, günlük yaşamı oldukça kolaylaştıran özelliklerle donatıldı. Gerçek zamanlı çevrilen yapay zeka destekle asistana kadar oldukça geniş bir özellik yelpazesi bulunuyor. Ayrıca gürültü engelleme ve benzeri özellikler de taşıyor.

OPPO Enco Air 5s'in Özellikleri Neler?

Bluetooth sürümü: 6.0

Sürücü: 12 mm dinamik sürücü

Gürültü engelleme: ANC (Aktif Gürültü Engelleme) + ENC (Üç Mikrofonla Desteklenen Çevresel Gürültü Engelleme)

Gürültü modları: Derin, hafif, şeffaf mod

Uzamsal ses desteği: Mevcut

Çift cihaz bağlantısı: Destekleniyor

Dayanıklılık: IP55 sertifikası

Pil Ömrü: Kulaklıklarla 9 saat, şarj kutusuyla 48 saat (Varsayılan ayarlar, %50 ses seviyesi, AAC kodek) / ANC etkinken aynı test koşullarında kulaklıkların her biri için 4,5 saat, şarj kutusuyla toplam 25 saat

Gürültü engelleme kapalıyken pil ömrü: 20 saat (kulaklık) / 100 saat (şarj kutusuyla birlikte)

Kulaklıkların her birinin ağırlığı: 3,9 g

OPPO Enco Air 5s'in Ses Kalitesi Nasıl Olur?

OPPO Enco Air 5s, 12 mm dinamik sürücülerle birlikte geliyor. Büyük sürücüler sayesinde hava daha iyi iletilecek ve baslar daha güçlü şekilde gelecektir. Kulaklık, sesi tamamen kişinin işitme seviyesine göre ayarlıyor. Bu da dengeli bir ses elde edileceği anlamına geliyor. Diğer yandan cihaz, uzamsal ses desteğine sahip. Bu sayede ses sadece sol ve sağdan değil, her yönden geliyormuş gibi hissedeceksiniz. Böylece film izlerken, oyun oynarken veya müzik dinlerken seslerin yanınızdan geldiğini zannedeceksiniz.

Bu arada kulaklığın gürültü engelleme özelliğine sahip olduğunu belirtelim. Her ne kadar yarı kulak içi tasarımla gelse de kalabalık ortamda konuşmaların neden olduğu uğultuyu ortadan kaldırabiliyor. Benzer şekilde sesli görüşmeler için de çevresel gürültü engelleme özelliği mevcut. Bu, sizin sesinizi ön plana çıkarıp çevredeki gürültüleri bastırarak sesinizin karşıya net bir şekilde gitmesini mümkün kılıyor. Hatırlatmak gerekirse OPPO Enco Air 5 Pro da 12 mm dinamik sürücülere ve aktif gürültü engellemeye özelliğine sahip bir model olarak piyasaya sürülmüştü.

OPPO Enco Air 5s Suya Dayanıklı mı?

Kulaklık, IP55 sertifikasına sahip. Ne tamamen toz ne de su geçirmez. Sadece günlük yaşamda karşılaşılabilecek küçük çaplı kazalara karşı dayanıklılığa sahip. Yoğun antrenman sonrasında terleme, yağmur atıştırırken yürüme ve el yıkarken su sıçraması gibi durumlar hakkında endişelenmeye gerek bırakmayacaktır.

OPPO Enco Air 5s'te Hangi İşlevsel Özellikler Mevcut?

Yeni OPPO kulaklığın öne çıkan özelliklerinin başında uzaktan fotoğraf çekme imkânı sağlaması. Telefona dokunma ya da geri sayım başlatma gibi işlemlere gerek bırakmıyor. Diğer büyük avantaj sağlayan bir özellik de yapay zeka destekli çeviri ve yapay zeka asistanı. Bu özelliklerden biri yabancı dil bariyerini ortadan kaldırırken diğeri ise kafanıza takılabilecek sorulara hızlı cevap bulmanızı sağlıyor.

OPPO Enco Air 5s'in Fiyatı Ne Kadar?

OPPO Enco Air 5s için 40 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 1.827 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda hem vergiler hem diğer maliyetlerle birlikte nihai fiyatı 4 bin TL'ye ulaşacaktır. Tabii ki konuya ilişkin henüz resmî bir açıklamada bulunulmadığını not düşelim. Bu da cihazın farklı bir fiyatla satışa sunulabileceği anlamına geliyor.

OPPO Enco Air 5s Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO'nun şu an Enco Air modeli Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulunacak olursak yeni modelin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Elbette ki konuya dair henüz bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle planların değişiklik gösterebileceğini ayrıyeten belirtmekte fayda var.

Editörün Yorumu

OPPO Enco Air 5s'in özellikle uzun kullanım için ideal ağırlığa sahip bir kulaklık arayanlara hitap ettiğini düşünüyorum. Diğer yandan üç mikrofonla desteklenen çevresel gürültü engelleme özelliği de net görüşmeler gerçekleştirmek isteyenler için ciddi bir avantaj sağlayacaktır. Yapay zeka asistanı ve çeviri gibi özelliklerin de günlük hayatta oldukça önemli faydası olacaktır.