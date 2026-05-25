Donald Trump'ın Telefonuyla İlgili İlginç Gelişme: Hangi Modeli Temel Alıyor?

ABD Başkanı Donald Trump’ın bir türlü gündemden düşmeyen telefonu Trump T1 Phone ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgiler cihazın REVVL 7 Pro’nun yeniden markalanmış bir versiyonu olduğu yönündeydi. Ancak son raporlar ürünün aslında farklı bir modeli temel aldığını gösteriyor.

Trump T1 Phone, HTC U24 Pro'yu Temel Alıyor

Trump T1 Phone'un satışlarının başlamasıyla birlikte hangi telefonu temel aldığına yönelik detaylar da kesinleşmeye başladı. Bu kapsamda cihazın 2024'te piyasaya çıkan HTC U24 Pro'yu odak aldığı belirtiliyor. Zira iki modeli yan yana karşılaştırdığımızda özellikle ön panel tasarımlarının birebir aynı olduğunu görebiliyoruz.

Arka tarafta ise bazı farklılıkların olduğunu belirtelim. Ancak bu farklılıklar özellikleri etkileyecek düzeyde değil. Zira iki cihaz da üçlü kamera kurulumuyla karşımıza çıkıyor. Teknik özelliklerine baktığımızda ise ürünlerin 6,8 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olduğunu, Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden güç aldığını, 50 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel telefoto kamerayla geldiğini görüyoruz. Bellek ve depolama opsiyonlarında da benzer bir durum söz konusu. Bu doğrultuda iki telefonun da 12 GB RAM'e ve 512 GB dahili depolamaya sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Trump T1 Phone Kaç Yıl Güncelleme Alacak?

Maalesef cihazla ilgili en büyük soru işaretlerinden birisi de güncelleme desteği. Zira şu ana dek markadan Trump T1 Phone’un kaç yıl Android ve güvenlik güncellemesi desteği alacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Akıllı telefon üreticileri genellikle lansman sırasında kullanıcıların güvenini kazanmak için ürünlerine ne kadar süre destek vereceğini duyururlar. Trump’ın telefonu için ise böyle bir açıklamanın yapılmaması gerçekten garip görünüyor.

Trump T1 Phone Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Trump T1 Phone’un 499 dolarlık (22.815 TL) bir fiyat etiketi bulunuyor. Buna ülkemizdeki vergiler de eklendiğinde fiyat yaklaşık 46.537 TL seviyelerine kadar çıkıyor. Bununla birlikte cihazın Türkiye’de satışa çıkma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu da belirtelim. Kısacası yüksek ihtimalle yalnızca ABD pazarına özel bir telefon olarak kalacak gibi görünüyor.

Editörün Yorumu

Trump T1 Phone ile ilgili şahsi düşüncem olumsuz diyebilirim. Zira 2024 yılında çıkmış bir telefonun yeniden markalanmış versiyonu ve aynı zamanda güncelleme desteği gibi kritik konularda da şu ana dek bir açıklama yok. Bu nedenle 499 dolar vereceğime benzer fiyat aralığında çok daha iyi özellikler sunan modellere yönelirdim.