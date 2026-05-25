GTA 6 Özelliği, GTA Online'da Ortaya Çıktı! Oyun Çok Zorlaşacak

GTA 6'nın piyasaya sürülmesine sadece birkaç ay kaldı. Oyunun geliştiricisi Rockstar Games ise henüz tüm soru işaretlerini ortadan kaldırmadı. Bu nedenle oyuncular tüm ipuçlarını değerlendirmeye devam ediyor. Yeni oyuna dair şimdiye kadar çok fazla sızıntı yaşansa da yeni oyunun şimdiye kadarki en ilginç özelliği bir oyuncu tarafından GTA Online'da görüntülendi.

GTA Online'da Hangi GTA 6 Özelliği Görüldü?

Bir oyuncu, GTA Online'da Coquette D10 aracını modifye ederken güneşlik seçeneklerinde ilginç bir açıklamaya rastladı. Normalde GTA Online'da mevcut bütün araçlarda standart güneşlik açıklaması yer alır fakat bu oyuncunun görüntülediği menüde sadece D10'da aracın şasi numarası ile ilgili bir açıklama olduğunu gördü.

Sorun şu ki şasi numarasına odaklanan hiçbir sistem ne GTA 5'te ne de onun çok oyunculu modu GTA Online'da mevcut. Yaşanan bu ilginç olayı Reddit'teki oyun sızıntıları ile ilgili bir subreddit'te paylaşan bir kullanıcı, bunun GTA 6'dan gelen bir özellik olduğunu düşünüyor.

GTA oyunlarının hayranları, Rockstar Games'in Coquette D10'u GTA Online'a getirirken yanlışlıkla GTA 6'ya ait bir kodu unuttuğunu düşünüyor. Söz konusu modelin GTA 6'nın fragmanında da mevcut olduğu bulundurulduğunda aslında kulağa oldukça mantıklı geldiğini söylemek mümkün. Dolayısıyla serinin bir sonraki oyununda şasi numarası üzerine bir sistem görmek muhtemel.

Şasi Numarası, GTA 6'da Ne İşe Yarayacak?

Şasi numarası, GTA 6'nın 2013 yılında piyasaya sürülen Grand Theft Auto 5'teki bir aracın kontrolünü ele geçirip belirli bir süre boyunca polise görünmemeye çalışılan dönemin sona ereceğini gösteriyor. Binilen her aracın benzersiz şasi numaraları olacak. Bu numara araçtan silinene kadar polisler her gördüğünde peşinize takılacak.

Önceki sızıntılar, NPC'lerin polise sadece yüzünü değil, bindiğiniz aracın modelini, rengini ve plakasını da ihbar edeceği yönündeydi. Şasi numarası da bu kapsamlı takip sisteminin bir parçası olarak oyuncuların karşısına çıkacak. Bir aracın aranma seviyesinin artmasına sebep olmaması için büyük olasılıkla şasi numarasını ayrıca ortadan kaldırmak gerekecek.

GTA 6'da Başka Hangi Gerçeklik Odaklı Özellikler Bulunacak?

Şimdiye kadar GTA 6 ile ilgili çok söylentiler dolaşıma girdi. Oldukça önemli isimlerden gelen bu söylentilerin bazılarında silah taşıma sınırı da bulunuyor. Nasıl ki Red Dead Redemption 2'de atımıza silahları bırakabiliyorsak GTA 6'da da daha ileri düzey gerçekçilik için silahları arabada bırakmamız gerekebilir. Üzerimizde taşıyabileceğimiz silahlar ise 3-4 adet ile sınırlı olabilir.

Diğer yandan en son GTA San Andreas'ta gördüğümüz kilo alma ve verme sisteminin bu oyunda da olması bekleniyor. Ayrıca GTA 5'teki gibi polislerin üzerinize doğru. koşmaması, sizi köşeye sıkıştırmak için çeşitli taktikler uygulaması bekleniyor. Ayrıca yakıt sisteminin eklenmesi ile her araba ile sonsuza kadar gidilen dönemin de kapanacağı öngörülüyor.

Editörün Yorumu

Ben de dahil olmak üzere birçok oyuncu, GTA serisini gerçekçilik için oynamıyor. Serinin önceki oyunlarından alıştığımız o kendine özgü dünya, bizi gerçek hayattan uzaklaştırıp eğlenmemizi sağladı. Rockstar Games'in oyunu gerçekçiliği birincil öncelik olarak geliştirmesinin bunu bildiğimiz GTA oyunu olmaktan çıkarıp bir tür simülasyon oyununa dönüştüreceğini düşünüyorum.

Açıkçası GTA'da araba sürerken yakıt gereksinimi ile karşılaşmak istemem ya da bir araba kaptıktan sonra aranma sıfırlanmasına rağmen her görüldüğüm yerde yeniden aranmaya başlamam, benim o oyundan uzaklaşmama neden olur. Şimdiye kadar bu gerçekçiliğe vurgu yapılan sızıntılara verilen tepkilere baktığımda da benzer düşünen çok sayıda oyuncu olduğunu gördüm. Dolayısıyla bu tür özelliklerin oyunun vazgeçilmez bir parçası olması yerine etkinleştirilip devre dışı bırakılabilen bir ayar olarak sunulmasını tercih ederim.