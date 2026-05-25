7000 mAh Bataryalı Reno 16 Pro Tanıtıldı! 16 GB RAM'e Sahip

OPPO, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunan Reno 16 Pro'yu tanıttı. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Bu sayede mobil oyunlar sorunsuz bir şekilde oynanabilecek. Cihaz ayrıca yüksek çözünürlüklü kameralar ile birlikte geliyor.

OPPO Reno 16 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Parlaklığı: 1800 nit

İşlemci: Dimensity 9500s

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Ana Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 7.000 mAh

Hızlı Şarj: 80W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları

OPPO Reno 16 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Telefonda MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500s işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı 90 FPS'te Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, Zenless Zone Zero'yu ise 50 ile 60 FPS arasında çalıştırıyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Dimensity 9500s işlemcisinin POCO X8 Pro Max ve Redmi Turbo 5 Max'te de yer aldığını belirtelim. Serinin bir önceki modeli OPPO Reno 15 Pro'da ise sekiz çekirdeğe sahip Dimensity 8450 yer alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırıyor.

OPPO Reno 16 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık sunuyor. AMOLED'in çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim. Bu ekran ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu arada 1800 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesine imkân tanıyor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir. Karşılaştırma yapmak gerekirse OPPO Reno 15 Pro'da 6,32 inç ekran boyutu, 1216 x 2640 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık tercih edilmişti.

OPPO Reno 16 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Reno 16 Pro'nun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Cihaz ayrıca 4K, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

Periskop telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. Ultra geniş açılı kamera ise manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Reno 15 Pro'da da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

OPPO Reno 16 Pro'nun Bataryası Kaç mAh?

Telefon 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Reno 16 Pro, bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Reno 15 Pro'da 6.200 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

OPPO Reno 16 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Reno 15, Reno 15 Pro, A6t 5G, A6 Pro, Find N5 ve Find X9 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Reno 16 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

OPPO Reno 16 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

1 2 GB RAM ve 256 GB depolama: 4.499 yuan (30.416 TL)

12 GB RAM ve 512 GB depolama: 4.899 yuan (33.120 TL)

16 GB RAM ve 512 GB depolama: 5.299 yuan (35.825 TL)

OPPO Reno 16 Pro'nun 4 bin 499 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 30 bin 416 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 61 bin TL Civarında olabilir. OPPO Reno 16 Pro'nun Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

OPPO Reno 16 Pro'nun batarya kapasitesinden işlemciye kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Cihaızn ayrıca kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini belirteyim. Bunların yanı sıra suya dayanıklılık da oldukça önemli bir avantaj. Dışarıdayken beklenmedik bir anda yağmur yağmaya başladığında "telefonum su geçirecek mi" endişesi yaşanmayacak.