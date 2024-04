Davalık Olan Netflix Filminde Karara Varıldı: Senaryo Gerçek mi? Kurgu mu?

Eylül 2022'de Netflix'te yayınlanan Derin Tutkular, Pascal Gautier ve Roxana Aubrey adlı çiftin oksijen kaynağı olmadan metrelerce derinde serbest dalış yapmalarına dayanan ve "gerçek olaylardan esinlenen" bir hikayeyi anlatıyordu.

Derin Tutkular (No Limit), gerçek olaylara benzemesi nedeniyle yasal sorunlarla karşı karşıya kalmıştı. Şimdi ise davalık olan bu Netflix yapımıyla ilgili mahkeme kararı verildi.

Pipin Ferreras Yalan mı Söylüyor?

Derin Tutkular, bir kurgu eseri olduğunu iddia ederken aynı zamanda "gerçek olaylardan esinlendiğini" belirtiyor. Filmin sonunda, Roxana Aubrey karakterinin ilham alındığı 28 yaşındaki Fransız Audrey Mestre'nin fotoğrafı ve biyografisi gösteriliyor.

Mestre, 2002'de serbest dalış yaparken hayatını kaybetmişti.

Audrey'nin eşi Ferreras, Mestre'nin hayatını kaybettiği dalış sırasında eşini kurtarmak için kendi hayatını riske attığını söylemişti. Audrey'nin ölümüne dair eleştirilere rağmen, olay bir kaza olarak değerlendirilmişti çünkü yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığına dair kesin bir kanıt bulunamamıştı.

Ferreras, bu konu hakkında DailyMail'e şu açıklamayı yapmıştı:

''Audrey ve yaptığı her şeyle çok gurur duyuyordum. O gün onu kurtarmak için yapabileceğim her şeyi yaptım. Her gün sosyal medyada saldırıya uğruyorum, insanlar karımı öldürdüğümü söylüyor.''

Salı günü açıklanan karara göre Yargıç Bruce G. Iwasaki, Pipin Ferreras'ın kurmaca filmin kendisi hakkında olduğunu kanıtlayamadığından dolayı Netflix'in davayı düşürme talebini kabul etti.

Derin Tutkular Filminin Fragmanı