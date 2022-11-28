Netflix Gençlik Filmi Özel Ders'ten Fragman Yayınlandı

Netflix Türkiye, geride bıraktığımız dönemde Aşk101 gibi yapımların elde ettiği başarının ardından gençlik temalı yerli yapımlara yönelme kararı aldı. Platformun güçlü kadrosuyla dikkat çeken yeni gençlik filmi Özel Ders, 16 Aralık'ta seyirciyle buluşacak.

Bensu Soral'ın başrolünde yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Kocan Kadar Konuş ve Patron Mutlu Son İstiyor gibi filmlerden tanıdığımız Kıvanç Baruönü oturuyor.

Netflix Özel Ders Fragmanı

Senaryosu Murat Dişli ve Yasemin Erturan tarafından kaleme alınan Özel Ders, Bensu Soral tarafından canlandırılan Azra karakterinin etrafında şekilleniyor.

Azra, özel ders adı altında gençlere yaşam ve ilişki koçluğu yapmaktadır. Aşk hayatı hakkında keskin taktiklere ve kurallara sahip olan Azra, öğrencilerden yöntemine uymasını bekler.

Fakat herkesin bildiği üzere "terzi kendi söküğünü dikemez". Keskin kurallara sahip olan Azra'nın tüm doğru bildikleri, yakın zamanda tanıştığı biri tarafından yıkılacaktır.

Özel Ders Filmi Oyuncu Kadrosu