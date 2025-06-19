Netflix'te En Çok İzlenen Diziler: Türk Dizisi İlk Üçe Girdi!

Netflix tarafından paylaşılan liste ile birlikte Türkiye'de en çok izlenen diziler belli oldu. 9-15 Haziran 2025 tarihleri arasında zirvede dram türünde bir dizi yer aldı. Peki, geçtiğimiz hafta Netflix'te en çok izlenen dizi hangisi?

En iyi mini diziler arasında yer alan The Survivors listenin ilk sırasında yer alarak önemli bir başarı elde etti. 2025 yılında yayınlanan dizi altı adet bölümden oluşuyor. Oyuncu kadrosunda Charlie Vickers, Robyn Malcolm ve daha pek çok isim bulunuyor.

İkinci sırada komedi ve dram türlerindeki Ginny & Georgia konumlandı. 2021 yılında yayınlanmaya başlayan dizinin üçüncü sezonu 2025 yılının haziran ayında izleyiciler ile buluştu. Başrol oyuncu kadrosunda Brianne Howey, Antonia Gentry ve Diesel La Torraca yer alıyor.

Üçüncü sırada Kimler Geldi Kimler Geçti bulunuyor. Romantik, komedi ve dram türlerindeki dizinin ikinci sezonu geçtiğimiz ay yayınlandı. Başrol oyuncu kadrosunda Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger ve Hakan Kurtaş bulunuyor. Netflix tarafından paylaşılan listenin tamamı şu şekilde:

Netflix Türkiye'de En Çok İzlenen Diziler (9-15 Haziran 2025)