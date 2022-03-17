Netflix, Hesabınızı Başkalarıyla Paylaşmanızı Engelleyecek

İnsanlar akış hizmeti tarafından sunulan programların keyfini çıkarabilmeleri için yıllardır Netflix şifrelerini arkadaşları ve aileleriyle paylaşıyorlar. Netflix'in üç yıl öncesine göre çok daha fazla rekabetle karşı karşıya kalması ve şirketin gelirinin şifre paylaşımının etkilerini hissetmesi nedeniyle Netflix şifrenizi paylaşma çağı sona eriyor gibi görünüyor.

Netflix tarafından yayınlanan yeni bir blog gönderisinde şirket, Netflix hesabı paylaşma eğilimini engellemek için Şili, Kosta Rika ve Peru'da iki yeni özelliği test etmeye başlayacak.

Standart ve Premium Planlarımızda ayrı profiller ve birden çok akış gibi özelliklerle, birlikte yaşayan kişilerin Netflix hesaplarını paylaşmalarını her zaman kolaylaştırdık. Bunlar son derece popüler olmakla birlikte, Netflix'in ne zaman ve nasıl paylaşılabileceği konusunda da bazı kafamızı kurcalayan problemler yaşattı.

Netflix ayrıca hesapların haneler arasında kullanılmasının amaçlanmadığını belirtiyor. Netflix bu durumun parola paylaşımının gelirini ve dolayısıyla aboneleri cezbeden orijinal içeriğe yatırım yapma özelliğini etkilediğinin farkında.

Sonuç olarak, hesaplar haneler arasında paylaşılıyor ve bu da üyelerimiz için harika yeni TV ve filmlere yatırım yapma özelliğimizi etkiliyor. Bu nedenle, geçen yıl boyunca hane dışından kullanım yapan üyelerin bunu kolay ve güvenli bir şekilde ve aynı zamanda biraz daha fazla ödeme yapmalarını sağlamanın yolları üzerinde çalışıyoruz.

Netflix Hesabınızı Başkalarıyla Paylaşmanızı Engellemek için Nasıl Bir Yol İzleyecek?

Önümüzdeki birkaç hafta içinde Netflix, Şili, Kosta Rika ve Peru'daki mevcut hesaplar için esnek bir şekilde "alt hesaplar" olarak tanımlanan ancak resmî olarak "Ekstra Üye" olarak adlandırılan hesapları test etmeye başlayacak. Hesap sahipleri, üye başına ekstra bir aylık ücret karşılığında hane dışında yaşayan en fazla iki üyeyi hesaplarına dâhil edebilcek. Ücret Şili'de 2,380 CLP (2,94$), Kosta Rika'da 2,99$ ve Peru'da 7,9 Nuevo (2,12$) olarak açıklandı. Ayrıca bu ekstra üyelerin her birinin kendi kullanıcı adı ve şifresi olacak.

Netflix bu özelliğin tercih edilmesini arttırabilmek için mevcut profillerdeki kullanıcıların izleme geçmişini, favorilerini ve kişiselleştirilmiş önerilerini mevcut bir Ekstra Üye alt hesabına aktarılmasına izin verecek. Şirket, diğer pazarlarda herhangi bir değişiklik yapmadan önce bu üç ülkede testlerin nasıl gittiğini görmek için bekleyeceğini doğruladı. Netflix bu değişikliğin geliri ve/veya abone sayısını artırıp artırmayacağını görmek istiyor.