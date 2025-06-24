Netflix'te Büyük Temizlik: Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı!
Dijital akış platformu Netflix, Temmuz 2025'te kütüphanesinden kaldıracağı dijital oyunları açıkladı. Listede yer alan popüler yapımlar, dikkat çekti.
Netflix, birkaç yıl önce yalnızca dizi ve filmlerle yetinmeyip oyun dünyasına da adım attı. 2021'de mobil oyunlarla büyük bir atılım yapan platform, 2022’de ise kendi oyun stüdyolarını satın alarak bu alandaki iddiasını artırdı. GTA gibi ikonik yapımları abonelerine sunmasıyla birlikte dikkatleri üzerine çeken şirket, bu hamle sayesinde abone sayısında da kayda değer bir artış yaşadı.
Ancak son gelişmeler Netflix’in oyun tarafındaki işlerin yolunda gitmediğini gösteriyor. Şirket, geçtiğimiz ekim ayında kurduğu AAA oyun stüdyosunu kapatmıştı. Şimdi ise aralarında Hades ve Monument Valley gibi popüler yapımların da bulunduğu 20 oyunu oyun kütüphanesinden kaldıracağını duyurdu. İşte Netflix'e veda edecek oyunlar!
Netflix'ten Kaldırılacak Oyunlar - Temmuz 2025
Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre Temmuz 2025'te abonelere veda edecek oyunlar şu şekilde sıralandı;
- Battleship
- Braid, Anniversary Edition
- Carmen Sandiego
- CoComelon: Play with JJ
- Death’s Door
- Diner Out: Merge Cafe
- Dumb Ways to Die
- Ghost Detective
- Hades (Sadece iOS cihazlarda mevcut)
- Katana ZERO
- LEGO Legacy: Heroes Unboxed
- Ludo King
- Monument Valley
- Monument Valley 2
- Monument Valley 3
- Rainbow Six: SMOL
- Raji: An Ancient Epic
- SpongeBob: Bubble Pop F.U.N.
- TED Tumblewords
- The Case of the Golden Idol
- The Rise of the Golden Idol
- Vineyard Valley
Listedeki oyunların hepsi aynı tarihte kaldırılmayacak. Örneğin Hades 1 Temmuz’da erişime kapatılacakken, Death’s Door ise 14 Temmuz’a kadar oynanabilir olacak. Yani her oyunun son oynanma tarihi farklı.
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