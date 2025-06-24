Netflix'te Büyük Temizlik: Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı!

Netflix, birkaç yıl önce yalnızca dizi ve filmlerle yetinmeyip oyun dünyasına da adım attı. 2021'de mobil oyunlarla büyük bir atılım yapan platform, 2022’de ise kendi oyun stüdyolarını satın alarak bu alandaki iddiasını artırdı. GTA gibi ikonik yapımları abonelerine sunmasıyla birlikte dikkatleri üzerine çeken şirket, bu hamle sayesinde abone sayısında da kayda değer bir artış yaşadı.

Ancak son gelişmeler Netflix’in oyun tarafındaki işlerin yolunda gitmediğini gösteriyor. Şirket, geçtiğimiz ekim ayında kurduğu AAA oyun stüdyosunu kapatmıştı. Şimdi ise aralarında Hades ve Monument Valley gibi popüler yapımların da bulunduğu 20 oyunu oyun kütüphanesinden kaldıracağını duyurdu. İşte Netflix'e veda edecek oyunlar!

Netflix'ten Kaldırılacak Oyunlar - Temmuz 2025

Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre Temmuz 2025'te abonelere veda edecek oyunlar şu şekilde sıralandı;

Battleship

Braid, Anniversary Edition

Carmen Sandiego

CoComelon: Play with JJ

Death’s Door

Diner Out: Merge Cafe

Dumb Ways to Die

Ghost Detective

Hades (Sadece iOS cihazlarda mevcut)

Katana ZERO

LEGO Legacy: Heroes Unboxed

Ludo King

Monument Valley

Monument Valley 2

Monument Valley 3

Rainbow Six: SMOL

Raji: An Ancient Epic

SpongeBob: Bubble Pop F.U.N.

TED Tumblewords

The Case of the Golden Idol

The Rise of the Golden Idol

Vineyard Valley

Listedeki oyunların hepsi aynı tarihte kaldırılmayacak. Örneğin Hades 1 Temmuz’da erişime kapatılacakken, Death’s Door ise 14 Temmuz’a kadar oynanabilir olacak. Yani her oyunun son oynanma tarihi farklı.

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