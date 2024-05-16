Netflix, Google ve Amazon'a Meydan Okuyor: Kendi Reklam Sunucularını Açacak!

Netflix, dizi ve film endüstrisindeki rekabetçi tavrını bir adım daha ileri götürerek, yeni kuracağı reklam platformuyla dev teknoloji şirketleri Google ve Amazon'a meydan okuyacak.

Netflix, Çarşamba günü yaptığı Upfronts sunumunda, yalnızca bir buçuk yıl içinde reklam teknolojisi platformunu başlatacağını duyurdu. Bu hamle, devler ligi olarak adlandırılan Google, Amazon ve Comcast gibi reklam sunucularına meydan okuyacak.

Netflix'in Reklam Hamlesi: Yeni Stratejisi Ne Getiriyor?

Netflix, reklamcılık stratejisinde büyük bir değişime hazırlanıyor. Şirket, Microsoft ile yaptığı ortaklıkla reklam teknolojilerini güçlendirerek, on yılı aşkın süredir kendi reklam sunucusuna sahip olan rakiplerini, örneğin Hulu'yu, yakalamasını sağladı.

Netflix, reklamcılık stratejisinde tam kontrolü ele geçirme yolunda ilerliyor. Bu stratejik adım, şirketin 270 milyondan fazla aboneye hitap eden hedefli ve kişiselleştirilmiş reklam deneyimleri sunmasına olanak tanıyacak.

Netflix'in reklamcılıktan sorumlu başkanı Amy Reinhard, "Reklam teknolojimizi kendi bünyemize dahil etmek, Netflix'in bugün yayın teknolojilerinde lider konumunu güçlendirmemize olanak tanıyacak" dedi. Ayrıca, reklamların sunumu konusunda son derece titiz ve dikkatli olacaklarını vurgulayarak, üyelerin olağanüstü bir deneyim yaşamasını amaçladıklarını belirtti.

Financial Times'ın raporuna göre, Netflix, sıradan reklamların ötesine geçerek hikaye anlatan "bölümsel" kampanyalara odaklanmayı planlıyor. Son sunumunda Netflix, bu yaz satın alma olanaklarını genişleteceğini ve The Trade Desk, Google Display & Video 360 ve Magnite gibi ortakları da içereceğini duyurdu.

Netflix ayrıca reklam destekli abonelik katmanının büyük başarısını da açıkladı. Dünya genelinde aylık 40 milyon aktif kullanıcının bu planı tercih ettiğini duyururken, reklam destekli ilerme katmanın lansmanından sonraki altı ay içinde yaklaşık 5 milyon yeni kullanıcı kazandığını bildirdi.