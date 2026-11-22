Düzenli olarak her hafta bedava oyunlar sunmaya devam eden Epic Games, oyuncuların herhangi bir ücret ödemeden uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Şirket, arkadaşla oynanabilecek Bread & Fred'i ücretsiz olarak dağıtmaya hazırlanıyor. Bu oyun bu hafta içinde herhangi bir ücret ödemeden indirip oynanabilecek.

Bread & Fred Ne Zaman Ücretsiz Olacak?

Bread & Fred, Epic Games mağazasında 26 Kasım 2026 tarihinde ücretsiz olacak. SandCastles Studio tarafından geliştirilen bu oyun 3 Aralık 2026 tarihine kadar kütüphaneye eklenebilecek. Kütüphaneye ekledikten sonra oyunu istediğiniz zaman indirip oynayabileceksiniz. Bunun için belirtilen tarihte oyunun Epic Games sayfasını ziyaret etmeniz ve "Al" butonuna tıklamanız gerekiyor.

Bread & Fred'in Fragmanı

Bread & Fred Nasıl Bir Oyun?

Bread & Fred, en iyi 2 kişilik oyunlar arasında yer alıyor. Fizik tabanlı platform oyununda iki penguen karlı bir dağın zirvesine ulaşmaya çalışıyor. Oyuncular Bread ve Fred isimli penguenleri kontrol ediyor. İki karakter birbirine bir iple bağlıdır. Bu ip, oyunun temel mekaniğini oluşturuyor. Dağa tırmanırken yalnızca kendi hareketlerinizi değil, diğer oyuncunun konumunu ve hareketlerini de hesaba katmanız gerekiyor.

Oyunda ilerlemek için zıplamanız, platformlara tutunmanız ve ipin esnekliğinden yararlanmanız gerekiyor. Bazen bir oyuncu aşağıda kalırken diğeri yukarı çıkıyor ve arkadaşını kendine doğru çekerek ilerlemesine yardımcı oluyor. Bazı noktalarda ise birlikte doğru zamanda zıplamak ve ipin oluşturduğu salınımı kullanmak zorundasınız. Her bölüm, koordinasyon ve zamanlama konusunda yeni zorluklar sunuyor.

Bir oyuncunun yanlış zıplaması veya dengesini kaybetmesi, diğer oyuncunun da düşmesine neden olabiliyor. Uzun süredir tırmandığınız bir noktadan aşağı düşmek mümkün olduğu için sabırlı olmak gerekiyor. Başarılı oynanış sistemine ve çizgi film tarzı grafiklere sahip oyun 2023 yılının Mayıs ayında piyasaya sürüldü.

Bread & Fred'in Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7

Windows 7 İşlemci: 2.4 GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci

2.4 GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 1500 MB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Bread & Fred özellikle iki kişi birlikte oynandığında oldukça eğlenceli bir deneyim sunuyor. Basit görünen mekanikleri zaman zaman ciddi bir beceri ve sabır gerektiriyor. Bana göre Bread & Fred, rekabetten çok iş birliğini ön plana çıkaran ve arkadaşla oynandığında çok daha keyifli hâle gelen başarılı bir platform oyunu.