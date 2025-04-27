Netflix Mayıs 2025 Takvimi Belli Oldu: İşte Yeni Diziler ve Filmler
Netflix Mayıs 2025 takvimi belli oldu. Peki platform kütüphanesine eklenecek yeni dizi ve filmler neler? İşte merakla beklenen yeni yapımlar!
Dünyanın en büyük dijital yayın platformlarından Netflix, içerik bombardımanına hız kesmeden devam ediyor. Her ay olduğu gibi Mayıs 2025’te de izleyicilere yeni dizi ve filmler sunarak kütüphanesini daha da zenginleştirecek. Peki bu ay hangi yapımlar bizleri bekliyor? İşte Netflix Mayıs 2025 takvimi!
Netflix'te Yayınlanacak Yeni Dizi ve Filmler - Netflix Mayıs 2025 Takvimi
Paylaşılan listeye baktığımızda Love, Death & Robots dizisinin 4. cildinin 15 Mayıs'ta sunulacağını görüyoruz. Blood of Zeus'un 3. sezonuysa 8 Mayıs'ta yayınlanacak. Öte yandan yeni bir dizi olan Bad Boy'un ilk sezonu ise 2 Mayıs'ta karşımıza çıkacak.
Mayıs 2025'te yayınlanacak tüm içeriklere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
1 Mayıs 2025
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Ali – Film
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Airport – Film
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Airport 1975 – Film
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Airport ’77 – Film
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American Gangster – Film
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American Graffiti – Film
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Angi: Fake Life, True Crime – Dizi
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Burn After Reading – Film
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Constantine – Film
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Crazy, Stupid, Love. – Film
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Dawn of the Dead – Film
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Eat Pray Love – Film
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The Equalizer 2 – Film
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Hanna – Film
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Home – Film
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Mid90s – Film
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Ocean’s Eleven – Film
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Ocean’s Thirteen – Film
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Ocean’s Twelve – Film
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Past Lives – Film
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Paul – Film
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The Paper Tigers – Film
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The Sugarland Express – Film
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Sisters – Film
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Starship Troopers – Film
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The Biggest Fan – Film
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The Cliche – Film
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The Four Seasons – Dizi
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The Jerk – Film
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The Lego Movie – Film
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The Mule – Film
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The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1 – Film
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The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2 – Film
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The Twilight Saga: Eclipse – Film
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The Twilight Saga: New Moon – Film
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Trainwreck – Film
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Trolls – Film
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Twilight – Film
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Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit – Film
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Why I Dress Up For Love – Dizi
2 Mayıs 2025
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Bad Boy – Dizi
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Peninsula – Film
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Train to Busan – Film
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Unseen – Dizi
4 Mayıs 2025
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Conan O’Brien: The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor – Film
5 Mayıs 2025
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Britain and the Blitz – Dizi
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Mighty Monsterwheelies – Dizi
6 Mayıs 2025
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The Devil’s Plan – Dizi
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UNTOLD: Shooting Guards – Dizi
7 Mayıs 2025
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Full Speed – Dizi
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Last Bullet / Lost Bullet 3 – Film
8 Mayıs 2025
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Blood of Zeus – Dizi
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Forever – Dizi
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Heart Eyes – Film
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The Haunted Apartment “Miss K” – Film
9 Mayıs 2025
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A Deadly American Marriage – Dizi
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Bad Influence – Film
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Nonnas – Film
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Too Hot to Handle: Italy – Dizi
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The Royals – Dizi
11 Mayıs 2025
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ABBA: Against the Odds – Dizi
12 Mayıs 2025
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Tastefully Yours – Dizi
13 Mayıs 2025
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All American – Dizi
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Bad Thoughts – Dizi
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UNTOLD: The Liver King – Dizi
14 Mayıs 2025
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American Manhunt: Osama bin Laden – Dizi
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Fred and Rose West: A British Horror Story – Dizi
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Garbo: Where Did You Go? – Dizi
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Married at First Sight – Dizi
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Smile – Film
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Snakes and Ladders – Dizi
15 Mayıs 2025
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Bet – Dizi
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Franklin – Dizi
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Love, Death & Robots – Dizi
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Pernille – Dizi
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Secrets We Keep – Dizi
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Thank You, Next – Dizi
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The Reserve – Dizi
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Vini Jr. – Dizi
16 Mayıs 2025
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Dear Hongrang – Dizi
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Football Parents – Dizi
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Instant Family – Film
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Rotten Legacy – Dizi
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The Quilters – Dizi
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Where Hope Grows – Film
20 Mayıs 2025
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Sarah Silverman: Postmortem – Dizi
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UNTOLD: The Fall of Favre – Dizi
21 Mayıs 2025
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Poor – Dizi
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Real Men – Dizi
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Sneaky Links: Dating After Dark – Dizi
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The UnXplained with William Shatner – Dizi
22 Mayıs 2025
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She The People – Dizi
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Sirens – Dizi
23 Mayıs 2025
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Air Force Elite: Thunderbirds – Dizi
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Big Mouth – Dizi
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Fear Street: Prom Queen – Film
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Forget You Not – Dizi
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Off Track 2 – Film
24 Mayıs 2025
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Our Unwritten Soul – Dizi
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The Wild Robot – Film
26 Mayıs 2025
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CoComelon – Dizi
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Cold Case: The Tylenol Murders – Dizi
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Mike Birbiglia: The Good Life – Dizi
27 Mayıs 2025
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Better Late Than Single – Dizi
28 Mayıs 2025
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F1: The Academy – Dizi
29 Mayıs 2025
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Dept. Q – Dizi
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Losmen Bu Broto: The Series – Dizi
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Single’s Inferno: Choices – Dizi
30 Mayıs 2025
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A Widow’s Game – Film
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Lost in Starlight – Film
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The Heart Knows – Film