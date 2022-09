Netflix, Nailed It! Yarışmasının Oyununu Çıkarıyor

Netflix, 2021 yılının sonunda mobil oyun dünyasına giriş yaptı. Oyun kataloğuna yakın zamanda popüler yapımlardan biri olan Nailed It!'i de ekleyecek.

Dizi ve film izleme platformu, abonelerine özel olarak yeni oyunu Nailed It! Baking Bash, yarışmanın yeni sezonunun başlama tarihinden bir gün önce piyasada yerini alacak. 4 Ekim'de başlayacak olan şovun oyunu Hollandalı Paladin Studios tarafından geliştirildi.

Nailed It!'in Oyunu Geliyor

Oyunda mini pasta hazırlama aşamalarını görev olarak alan oyuncular, çok oyunculu modda da arkadaşlarıyla yarışabilecek.

2023'te gösterime girecek olan yeni animasyonun tanıtımı için Mayıs'ta Exploding Kittens mobil oyunu da çıkmıştı. Aynı süteçte The Queen's Gambit, La Casa De Papel, Shadow and Bone, Too Hot To Handle oyunlarının da duyusu yapılmıştı. Bu doğrultuda Netflix yıl sonuna kadar 50'nin üzerinde oyun sayısına ulaşmayı hedefliyor.