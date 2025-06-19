TV Kanalları Netflix’e Geliyor: İşte İlk Kanallar!

Son yıllarda dijital yayıncılığın hızla yükselmesiyle birlikte geleneksel televizyona olan ilgi ciddi ölçüde azaldı. Birkaç yıl öncesine kadar TV dizileri ve filmleri büyük kitleler tarafından takip edilirken, o dönemde Netflix, Disney+ ve Amazon Prime Video gibi platformlar bugünkü kadar yaygın değildi.

Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte izleme alışkanlıkları da değişti. Dizi ve filmler dijital platformlara taşındı. Buna rağmen televizyon kanallarıysa klasik yayın akışlarını sürdürmeye devam ediyor. Fakat gelen son bilgiler, bu kanalların da artık dijitale yönelmeye başladığını gösteriyor.

Netflix, Fransa'daki Popüler TV Kanallarını Gösterecek

Aktarılan bilgilere göre popüler dijital yayın platformu Netflix, yaptığı açıklamayla 2025 yılından itibaren Fransa’daki tüm abonelerinin ülkenin en büyük özel yayıncısı TF1 Group’un beş kanalına erişebileceğini duyurdu.

Ayrıca 2026 yılında TF1 Group’un arşivinde bulunan 30 binden fazla saatlik içerik de Netflix abonelerine sunulacak. Bu içerikler arasında diziler, reality show’lar ve canlı spor karşılaşmaları gibi geniş bir yelpaze yer alıyor.

TF1 Group ile Netflix arasındaki bu iş birliğinin finansal detayları ise henüz paylaşılmadı. Netflix’in içerikler karşılığında TF1’e ne kadar ödeme yapacağı ve reklam gelirlerinin nasıl paylaşılacağı merak ediliyor.

Teknolojiyle ilgili meslek dallarında çalışanların da yakından bildiği üzere yapay zekanın birçok mesleği ortadan kaldıracağı uzun süredir konuşuluyor. Bu nedenle bu değişime direnmek yerine yapay zekayla birlikte hareket etmek gerektiği sıkça vurgulanıyor. Benzer bir dönüşüm ise medya dünyasında yaşanıyor.

Televizyon kanalları dijitalleşmenin önüne geçemeyeceklerini fark ederek artık akıntıya karşı yüzmekten vazgeçiyor ve yeni düzene ayak uydurmaya başlıyor. Buna göre yakında TF1 Group gibi diğer şirketler de dijital akış platfofrmlarıyla anlaşmalar yapabilir. Bunu hep birlikte göreceğiz.

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