vivo 8.000 mAh Bataryalı Telefon Tanıttı! 120Hz Ekrana Sahip

vivo, Y32'yi tanıttı. Böylece telefonun özellikleri belli oldu. Fiyat etiketi ise henüz açıklanmadı. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefonda Unisoc tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli bir işlemci bulunuyor. 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile birlikte gelen cihaz, yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

vivo Y32'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,87 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1592 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 1.300 nit

İşlemci: Unisoc T7300

RAM: 4 GB / 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP yardımcı sensör

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 8.000 mAh

Hızlı Şarj: 44W

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo Y32'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,87 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde 720 x 1592 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.300 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekranın güneş ışığı altında bile sorunsuz şekilde görülebilmesini sağlıyor. 120Hz yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

vivo Y32'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Unisoc T7300 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, MOBA türünün başarılı örneği Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 75 FPS, en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile'ı ortalama 56 FPS, çevrim içi odaklı aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı ortalama 58 FPS'te, popüler MOBA oyunu League of Legends: Wild Rift'i ortalama 70 FPS'te çalıştırıyor.

İşlemcide 2.2 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Unisoc T7300 işlemcisi, 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. 6 nm işlemciler, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

vivo Y32'nin Kamera Özellikleri Neler?

vivo Y32'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde yardımcı sensör bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse vivo Y31'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

vivo Y32'nin Bataryası Kaç mAh?

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelen telefon 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz, bu üyksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada vivo Y31'de 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 44W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor.

vivo Y32 Türkiye'de Satılacak mı?

vivo Y32'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda vivo X300, X300 Pro, vivo V70 ve vivo Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda vivo Y32'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Suya dayanıklılığın önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum çünkü dışarıdayken beklenmedik bir anda yağmur yağmaya başlayabiliyor. Böyle bir durumda IP68 ve IP69 sertifikaları sayesinde "telefon su geçirecek mi" endişesi yaşanmayacak. Bunun yanı sıra telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.