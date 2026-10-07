16 GB RAM'li RedMagic 12 Pro+ Performans Testine Girdi

RedMagic'in yeni oyun telefonuna dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda RedMagic 12 Pro+ Geekbench testinde görüldü. Bununla birlikte telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak.

RedMagic 12 Pro+ Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

RedMagic 12 Pro+, NX819J model numarası ile birlikte Geekbench testine girdi. Telefon tek çekirdek testinde 3 bin 677 puan, çoklu çekirdek testinde ise 12 bin 679 puana ulaştı. Geekbench testinde telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Geekbench'te tek çekirdek puanı, işlemcinin tek çekirdekteki işlem performansı hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlıyor.

Geekbench'te 3 bin 677 puanın oldukça yüksek bir puan olduğunu belirtelim. Çoklu çekirdek puanı, işlemcinin birden fazla çekirdeği kullanarak gerçekleştirdiği işlemlerdeki toplam performansı hakkında fikir veriyor. Geekbench'te çoklu çekirdek testinde alınan 12 bin 679 puan, oyun oynamak gibi işlemci gücü gerektiren uygulamalarda yüksek performans potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

RedMagic 12 Pro+'ta Hangi İşlemci Bulunacak?

RedMagic 12 Pro+ gücünü Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, 2 nm üretim süreciyle geliştirildi. 2 nm işlemci, 3 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Geekbench'e göre işlemcide 3.74 GHz hızında çalışan üç çekirdek, 4.03 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 5.01 GHz hızında çalışan iki çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

RedMagic 12 Pro+'ın Bataryası Kaç mAh Olacak?

En iyi oyuncu telefonları arasına katılmaya hazırlanan RedMagic 12 Pro+'ın 8.400 mAh batarya kapasitesine sahip olması bekleniyor. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 120W kablolu hızlı şarj, 80W kablosuz hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

RedMagic 12 Pro+ Ne Zaman Tanıtılacak?

RedMagic 12 Pro+, 15 Ekim 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan RedMagic 11 Pro+, 2025 yılının Ekim ayında tanıtılmıştı.

RedMagic 12 Pro+ Türkiye'de Satılacak mı?

RedMagic 12 Pro+'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de RedMagic 11 Pro ve RedMagic 11 Air dahil olmak üzere RedMagic'in pek çok teleofnu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda RedMagic 12 Pro+'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan işlemci ve Geekbench puanlarını göz önünde bulundurduğumda RedMagic 12 Pro+'ın kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini düşünüyorum. Hatta video düzenleme gibi ağır işler bile rahatlıkla yapılabilecektir. Bu arada telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim.