Netflix'in Türk Dizileri Ekonomiye 583 Milyon TL Katkı Sağladı

Netflix'in Türk dizileri ekonomiye çok ciddi oranda katkı sağladı. Binlerce kişiye istihdam sağlayan yerli yapımların ekonomiye katkısı 582 milyon TL olarak açıklandı. Paylaşılan bilgilere ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Netflix'in Türk Dizileri Ekonomiye Önemli Ölçüde Katkıda Bulundu

Dünya'dan Selenay Yağcı'nın haberine göre popüler dijital yayın hizmetinin çektiği yerli diziler ekonomiye 583 milyon TL tutarında bir katkı sağladı. Yerli diziler ile birlikte dünya genelinde Türk kültürüne, kitaplarına ve müziğine olan ilgi arttı.

Netflix, Hakan: Muhafız isimli dizinin lansmanından bu bu zamana kadarki tüm Türk yapımlarına yaptığı harcamaların oluşturduğu ekonomik etkiyi bağımsız bir uluslararası danışmanlık şirketi ile beraber analiz etti.

Aktarılan bilgilere göre dijital yayın platformu, 2018 yılından bu yana yayımlanan 10'u aşkın Türk yapımında 3 bin 300'den fazla kişiye istihdam sağladı. Şirket, ilerleyen zamanlarda daha çok Türk yapımına yatırım yapacağını söyledi ve 10 yapımın yolda olduğunun altını çizdi.

Popüler dijital yayın hizmeti Netflix, yerli yapımlardaki oyuncular ve ekipler için 1700'ü aşkın iş fırsatı sundu. Diziler için esinlenilen kitapların satış miktarında önemli ölçüde artış yaşandı. Yaklaşık olarak 183 ülkede yayımlanan Türk dizileri, Türkiye'ye turist gelmesine de katkı sağladı.

Türkiye'nin küresel ticaretine ve kültürel tanıtımına katkıda bulunma potansiyeline önem verdiklerini belirten Netflix Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Mavili, içerik yatırımlarını sürdüreceklerini duyurdu.

Netflix'in önümüzdeki aylarda Türk yapımlar için daha geniş bir döneme gireceğinin altını çizen Mavili, hem sayı hem de içerik çeşitliliğinin artacağını söyledi. Mavili, Türkiye'deki yetenekli ve yaratıcı ekiplerinin elinden, dünya çapında fenomen olacak Türk yapımları çıkarmak istediklerini açıkladı.

Netflix'in Yeni Türk Dizileri ve Filmleri Listesi

Pera Palas’ta Gece Yarısı

Uysallar

Sıcak Kafa

Aşk Taktikleri

Erşan Kuneri

Kuş Uçuşu

Yakamoz S-245

Başka Bir Benlik

Aşıklar Bayramı

Pelin Mavili tarafından paylaşılan bilgilere göre popüler dijital yayın platformunun kütüphanesine Pera Palas’ta Gece Yarısı, Uysallar, Sıcak Kafa, Aşk Taktikleri, Erşan Kuneri, Kuş Uçuşu, Yakamoz S-245, Başka Bir Benlik, Aşıklar Bayramı eklenecek. Bunların yanı sıra Berkun Oya filmi de yayımlanacak.

Yerli içeriklerin bnlarla sınırlı olmayacağını söyleyen Mavili, önümüzdeki yılın başlarında çok sayıda yapımın duyurulacağını belirtti.