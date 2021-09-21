Bazı Kullanıcılara Netflix Ücretsiz İzleme Hakkı Tanınmaya Başlandı

Netflix ücretsiz izleme ile ilgili oldukça önemli bir karar aldı. Alınan karar sonucunda bazı kullanıcılara ücretsiz izleme hakkı verilmeye başlandı. Peki, bu haktan kimler yararlanabilir? Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Netfilx Ücretsiz İzleme Hakkından Kimler Yararlanabilir?

Dünyanın dört bir yanında kullanıcısı olan Netflix, büyük bir popülariteye sahip dijital yayın platformunun kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir kararın altına imza attı. Şirket, dijital yayın platformunda yer alan içeriklerin bir kısmının ücretsiz olarak izlenmesine olanak tanıyan bir planı kullanıcıların deneyimine sundu.

Yeni plan sayesinde Netflix kullanıcılarının önemli bir kısmı, dijital yayın platformunda bulunan dizi, film ve diğer içerikleri ücretsiz olarak izleme fırsatına sahip oldu ancak kullanıcılara sunulan bu fırsattan yararlanabilmek için elbette ki belirli şartları karşılamak gerekiyor.

Platformun şartları, kısaca şu şekilde sıralanabilir:

18 veya daha üstü bir yaşta olmak,

Oturum açmak için bir e-posta adresine sahip olmak,

Kenya'da yaşamak.

Paylaşılan bilgilere göre kullanıcıların fırsattan faydalanabilmek için kredi kartı ve benzeri bilgiler girmesine gerek yok ancak kullanıcıların oturum açabilmesi için e-posta gibi bilgileri doğru bir şekilde girmesi büyük önem taşıyor.

Bir Netflix sözcüsü, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada Netflix'in ilk kez tamamen ücretsiz bir abonelik planını kullanıma sunduğunu ifade etti. Şimdilik yalnızca Kenya'da yer alan kişiler tarafından faydalanılabilen plan, Netflix'teki içeriklerin yaklaşık dörtte birini ücretsiz hale getiriyor.

Bu planın bir iyi tarafı da kullanıcılara herhangi bir sınırlama uygulanmaması. Plan kapsamında ücretsiz olan bir dizi tam anlamıyla ücretsiz oluyor. Kullanıcılar, ücretsiz hale getirilen bir dizinin sadece ilk bölümünü ya da ilk birkaç bölümünü izlemekle sınırlı kalmıyor, kendisine sunulan bütün sezonu dilediği süre boyunca izleyebiliyor.

Şirketin bu tür bir planı devreye sokması, son zamanlarda kullanıcı kitlesinde önemli bir düşüş yaşadığı gözlemlenen Netflix'in abone sayısını arttırmak istemesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Şirket, yeni plandan yararlanarak kendilerine sunulan hizmetten faydalanan kullanıcıların önünde sonunda ücretli aboneliklerden birini seçeceğini umuyor.

Netflix'in Kenya'daki kullanıcılarla sınırlı olarak kullanıma sunduğu abonelik planından şu anda Kenya'daki Android kullanıcıları yararlanabiliyor. İlerleyen günlerde diğer ülkelerdeki kullanıcılara da Netflix ücretsiz izleme hakkının tanınıp tanınmayacağı şimdilik bilinmiyor.