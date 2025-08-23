Belgesel Krizi Sonrası: Netflix Yapay Zeka Kurallarını Açıkladı!

Günümüzde yapay zeka denildiğinde akıllara ChatGPT, Sora, Claude, Grok ve Google Veo 3 gibi çözümler geliyor olsa da, binlerce farklı servis bulunuyor. Tabii yapay zekanın etkili olduğu alanlardan birisi de, dizi ve filmler oldu. Ancak görüntülerin gerçek mi yoksa yapay zeka ile mi üretildiğini izleyiciye net bir şekilde aktarmak gerekiyor.

Netflix, yönetmen Jenny Popplewell’in 2024 tarihli gerçek suç belgeseli What Jennifer Did’de, arşiv fotoğrafları yerine yapay zekâ ile üretilmiş görseller kullanıldığı iddiaları nedeniyle tepkilerin odağı olmuştu. İzleyicilerin gerçeklere ulaşmayı beklediği bir türde, üretken yapay zekânın gerçeği çarpıtma riskini gözler önüne seren bu örnek geniş yankı uyandırdı.

Netflix Yeni Yapay Zeka Kurallarını Açıkladı!

Benzer sorunların yeniden yaşanmaması için Netflix, Partner Yardım Merkezi’nde bir gönderi yayınlayarak üretken yapay zekâya dair temel ilkelerini ve yapım ekiplerinin bu teknolojiyi hangi koşullarda kullanabileceğini açıkladı.

Netflix’in üretken yapay zekâ için belirlediği en iyi uygulamalar beş temel ilkeye dayanıyor. Şirket, bu ilkelerin “üretken iş akışları kullanılırken sorumlu davranmak için vazgeçilmez” olduğunu belirtiyor;

Çıktılar, başkasına ait veya telif hakkıyla korunan materyallerin tanımlanabilir özelliklerini kopyalamamalı ya da büyük ölçüde yeniden üretmemeli. Kullanılan üretken araçlar, prodüksiyon verilerini saklamamalı, yeniden kullanmamalı ya da bu verilerle kendini eğitmemeli. Mümkün olduğunda, üretken araçlar girdileri korumak için kurumsal olarak güvenli ortamlarda kullanılmalı. Üretilen materyaller geçici olmalı ve nihai teslimatların bir parçası olmamalı. GenAI, onay alınmadan yeni oyunculuk performansları yaratmak veya sendika kapsamındaki işleri ikame etmek için kullanılmamalı.

Netflix, ortaklarının belirlenen kurallara uyduklarından emin olmaları halinde yalnızca ilgili şirket temsilcisine AI kullanacaklarını bildirmelerinin yeterli olduğunu belirtiyor. Ancak kurallara uyup uymadıklarından emin değillerse ya da ihlal ettiklerini biliyorlarsa, yazılı onay gerekebileceği için ilerlemeden önce mutlaka Netflix’teki temas noktasıyla görüşmeleri gerekiyor.

Şirket yayınladığı gönderide iş ortaklarının üretken yapay zekâyı farklı şekillerde kullanmasına açık olduğunu vurgulasa da, yönetim ve hukuk ekiplerine danışmadan harekete geçilmesi halinde ciddi yasal risklerle karşılaşılabileceğini hatırlatıyor.

Ayrıca Netflix, “izleyicilerin ekranda gördüklerine ve duyduklarına güvenebilmesi gerektiği” ilkesini öne çıkarıyor. Yapay zekanın “kurgu ile gerçek arasındaki sınırları bulanıklaştırma veya izleyicileri istemeden yanıltma” riski göz önünde bulundurulduğunda, iş ortaklarının dikkatli hareket etmeleri gerektiği belirtiliyor.