Netflix'te Altyazı Seçenekleri Artık Çok Daha Duygulu

Netflix, kullanıcıların içerikleri izleme alışkanlıklarını baz alarak altyazı deneyimini bir adım ileri taşıdı. ABD'deki Netflix izleyicilerinin neredeyse yarısı, içerikleri altyazı açık şekilde izliyor. Hal böyle olunca Netflix, izleyicilerinin isteklerine ve zevklerine kulak verdi ve sonunda o beklenen özelliği getirdi.

Netflix İçeriklerinde Detaylar İsteğe Göre Kapatılabilecek

Bugüne kadar orijinal dilde altyazı açmak isteyenler genellikle "Sağır ve İşitme Engelliler İçin Altyazılar" (CC) seçeneğini kullanıyordu. Bu altyazılar yalnızca konuşmaları değil; "telefon çalıyor", "müzik yükselir", "kapı çarpması", "anlaşılamayan konuşma sesleri" gibi ses efektlerini ve hatta karakter isimlerini bile içeriyordu. Kimi zaman bu, izleyiciler için ekranı gereksiz kalabalıklaştırıyordu.

Netflix şimdi buna alternatif olarak, sadece konuşmaları içeren orijinal dil altyazı seçeneğini sunmaya başladı. Şirketin açıklamasına göre bu özellik ilk kez YOU dizisinin final sezonunda hayat buldu.

İki Ayrı Altyazı Seçeneği

Artık dil seçme menüsünü açtığınızda artık iki ayrı altyazı seçeneği göreceksiniz:

English: Sadece konuşmalar

Sadece konuşmalar English (CC): Konuşmalar + ses efektleri + karakter isimleri

Yeni altyazı formatı şimdilik İngilizce olarak kullanıma sunulsa da, zamanla Netflix'in sunduğu tüm dillerdeki yeni orijinal yapımlarda yer alacak.