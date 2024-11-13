Netflix'in Yeni Reklamlı Abonelik Sistemi Popülerleşiyor: 70 Milyon Kullanıcıya Ulaştı!

Dünyanın önde gelen dijital içerik platformlarından Netflix, ulaştığı yeni bir başarılı istatistik ile gündeme geldi. Platformun yeni reklamlı abonelik sistemi, oldukça kısa bir sürede kullanıcı sayısını büyük ölçüde artırmayı başardı. Detaylar haberde.

Netflix'in Yeni Reklamlı Abonelik Sistemi, Kullanıcı Sayısını Neredeyse İkiye Katlayarak 70 Milyon Aboneye Ulaştı

Netflix'in ilk olarak geçtiğimiz yıl daha uygun fiyatlı bir planla daha fazla kullanıcıyı bünyesinde katmak için hayata geçirdiği abonelik sistemi gün geçtikçe daha da popülerleşiyor. Öyle ki şirketin kısa bir süre önce yaptığı açıklamaya göre, yeni abonelik sistemi sadece birkaç ay içerisinde kullanıcı sayısını neredeyse ikiye katlayarak 70 milyon aboneye ulaştı.

Firma, özellikle Kenya gibi kişi başına gelir seviyesinin az olduğu ülkelerde kullanıma sunulan reklam destekli abonelik planının mayıs ayından bu yana yaklaşık 30 milyon yeni kullanıcı kazandığını açıkladı. Söz konusu planın hayata geçirildiği ülkelerin hepsinde istikrarlı bir ilerleme kaydettiğini belirten Netflix, platforma yeni katılan kullanıcıların yüzde 50’sinden fazlasının reklamlı sistemi tercih ettiğini vurguluyor.

Yeni reklamlı abonelik sisteminin uygun fiyatlı olmasının yanında iyi bir çözünürlük kalitesi sunması ve aynı anda iki cihazdan izleme desteği sunması sayesinde büyüme kaydettiği söyleniyor. Söz konusu planın henüz Türkiye'de aktif olmadığını belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Netflix'in yeni reklam destekli abonelik sistemi ülkemize gelmeli mi? Yorumlarda buluşalım...