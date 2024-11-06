Netlix'e Vergi Kaçakçılığı İddiasıyla Soruşturma Açıldı: Ofislere Polis Baskını Gerçekleştirildi!

Dünyanın önde gelen dijital akış platformlarından Netflix, yeni bir skandalla gündemde. Ünlü platform kısa bir süre önce vergi kaçakçılığı iddiasıyla soruşturma kapsamına alındı. Şirketin Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bulunan ofislerine polis operasyonları düzenlendi. Detaylar haberde.

Netflix'in Fransa ve Hollanda Ofislerine Vergi Kaçakçılığı İddiasıyla

Operasyon Düzenlendi

ABD merkezli ünlü dijital içerik platformu Netflix'in Fransa ve Hollanda ofislerine kısa bir süre önce eş zamanlı polis baskınları gerçekleştirildi. Aktarılanlara göre şirkete, vergi kaçakçılığı iddiaları nedeniyle geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Fransız Mali Suçlarla Mücadele Birimi (PNF) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Netflix’in Paris ve Amsterdam’daki ofislerinde aramalar gerçekleştirildi. Söz konusu soruşturmanın 2022 yılının kasım ayında başlatıldığını belirten Fransız yargı kaynakları, sürecin şimdilik ön hazırlık aşamasında olduğunu ve herhangi bir resmi suçlama veya dava için erken olduğunu aktardı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Netflix ise Fransa ekonomisine önemli katkılar sağladığını ve faaliyet gösterdiği bütn ülkelerin vergi kanunlarını uyguladığını vurguladı. Şirket, soruşturma kapsamında yetkililerle iş birliği içerisinde olduklarını da ifade etti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...