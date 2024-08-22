Neuralink Beyin Çipi Takılan Bir Kişi Zihin Gücünü Kullanarak Uzaktan Counter Strike 2 Oynayabiliyor!

Neuralink, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği bir insana yapılan ikinci beyin çipi implantı hakkında yeni bilgiler paylaştı. Şirketin açıklamalarına göre, Neuralink beyin çipine sahip olan Alex isimli hasta, şuanda yalnızca zihin gücünü kullanarak Counter Strike 2 oyununu akıcı şekilde oynayabiliyor. Detaylar haberde.

Neuralink Beyin Çipli Hasta, Cihazları Uzaktan Kontrol Edebiliyor, 3D Nesneler Tasarlayabiliyor ve Hatta Düşünceleriyle Oyun Oynuyor!

Hatırlarsanız, ağustos aylarının başlarında Elon Musk yönetimindeki beyin çipi şirketi Neuralink'in ikinci insan deneyini başarıyla gerçekleştirdiğini ve beyin çipi yerleştirilen hastanın artık teknolojik cihazları uzaktan kontrol edebildiğini söylemiştik. Şirket, kısa bir süre önce ikinci ameliyatta implantı gerçekleşen Alex isimli hastanın güncel durumu hakkında yeni bilgiler paylaştı. Görünüşe göre operasyon öncesinde felçli olarak hayatına devam eden Alex için şuanda her şey yolunda.

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre, uzun bir süredir düşünce yoluyla evindeki bilgisayar ve telefon gibi akıllı cihazları kontrol edebilen Alex, bu alanda kendini oldukça geliştirdi. Öyle ki Neuralink çipli hasta, şuanda beyniyle 3 boyutlu nesneler tasarlayabiliyor ve Counter-Strike 2 gibi oyunları oldukça akıcı şekilde oynayabiliyor. Bu yılın başlarında ilk Neuralink ameliyatına giren Noland Arbaugh isimli felçli bir hastanın da benzer yeteneklere sahip olduğunu belirtelim.

İnsaFe