Elon Musk'ın Neuralink'i, İlk Takıldığı Hastada Arızalanmaya Başladı: Son Durum ne?

Elon Musk'ın girişimlerinden biri olan Neuralink ile ilgili geçtiğimiz aylarda birden çok önemli haber duymuştuk. Beyin çipinin takıldığı ilk hastanın bilgisayar üzerinden sadece düşünce gücüyle oyun oynayabilmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Özellikle felçli hastaların zihinlerini kullanarak, sadece düşünce gücüyle iletişime geçmelerini sağlayan Neuralink, geçtiğimiz gün ilk sorunuyla karşılaştı. Beyin çipinin ilk takıldığı hastanın beyin implantının bir kısmının arızalandığı ortaya çıktı.

Neuralink İlk Arızasını Yaşadı

Bu yılın başında Neuralink'in ilk defa 29 yaşında bir hastaya takıldığı duyurulmuştu. Bundan yaklaşık 1 ay önce de bu hastanın üst üste sadece düşünce gücüyle iki farklı başarıya imza atmış olmasından da haberdarız.

Dün paylaşılan bir habere göre 29 yaşındaki hastanın beyninden bazı iletiler geri çekilmeye başladı. Neuralink'in bu duruma geçici bir çözüm olarak kayıt algoritmasını değiştirdiği, sinyalleri imleç hareketlerine dönüştürme tekniklerini geliştirmeye çalıştığı ve kullanıcı arayüzünde geliştirme yaptığı söyleniyor.

Yaşanan bu sorun, arızanın en iyi şekilde giderilmesi için Neuralink'in hastadan implantı çıkarmayı düşündüğü de söyleniyor. Ancak yaşanan arızanın hasta için herhangi bir risk oluşturmadığı da konuşuluyor.

İlerleyen günlerde sorunun kalıcı olup olmadığı ve geliştirmelerin nasıl olacağına dair daha fazla bilgi gelebilir. 29 yaşında beyin çipi takılan felçli hastanın ise hayati bir riskinin bulunmadığını bilmek Neuralink'i bu arızanın yaratabileceği kötü sonuçlardan şu an için kurtarmış gibi görünüyor.