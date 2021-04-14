Elon Musk İnsanlara Çip Yerleştirecekleri Tarihi Açıkladı

Neuralink'in insanlara çip takacağı tarih belli oldu. Geçtiğimiz günlerde bir maymunun zihin gücü ile Pong oyununu oynadığı gösteren Neuralink, 2021 bitmeden insanlı testlere geçmeyi hedefliyor.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'a ait olan beyin-bilgisayar arayüz şirketi Neuralink, bu yılın sonunda insan beynine bir çip yerleştireceğini iddia etti.

2016 yılında piyasaya çıkan Neuralink, insan beynine yerleştirilebilen cihazlar yaratmaya odaklanıyor. Neuralink çipi, beyin aktivitesini "okumak" için beyne yerleştirilmek üzere tasarlanmış, insan saçından daha ince esnek ipler üzerinde çalışıyor.

Milyarder isim, geçtiğimiz günlerde Neuralink teknolojisinin bir maymunun zihnini kullanarak video oyunları oynamasına izin verdiğini gösteren bir video paylaştı.

Neuralink'in son videosunu takip eden bir Twitter sohbetinde, araba kazasında felç olan bir adam Musk'a teknolojinin ne zaman kullanıma geçeceğini sordu. Musk ise bu yıl insanlı testlere geçmek istediklerini aktardı: "Neuralink, implant güvenliğini sağlamak için çok çalışıyor ve FDA (Gıda ve İlaç İdaresi) ile yakın iletişim içinde. İşler iyi giderse bu yıl ilk insan denemelerini yapabiliriz."

Neuralink'in insanlara çip takacağı tarih

Musk, Alzheimer ve Parkinson'u tedavi edebileceğini umduğu teknoloji hakkında, 2019'da da benzer bir açıklama yapmıştı. Neuralink yöneticisi iki yıl önceki ifadelerinde, 2020'de insanlar üzerinde test yapacağını dile getirmişti.

Neuralink'in ultra yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine arayüzleri, beyin dürtülerini makinelere iletmek için tasarlandı ve Musk, insanların yapay zeka ile "birleşmesine" izin vermeyi amaçladığını söyledi. Geçen yıl şirket, iplik benzeri telleri bir kullanıcının beynine yerleştirmek için cerrahi robot kullanacağını açıkladı.

Şirket, bağlantıyı kablosuz yapmayı umuyor. Projenin arkasındaki bilim adamları, yaklaşık 1000 nöronu izleyebilen, kıl büyüklüğünün yaklaşık onda biri kadar esnek ipliklere bağlanan, 3.000'den fazla elektrot içeren küçük bir implant geliştirdiler.

Çip, uygulamaya bağlanarak kullanıcıların mobil cihazı veya bilgisayar faresini kontrol etmesine izin veriyor. Şirket halihazırda fareler üzerinde teknolojinin başarılı testlerini gerçekleştirdi. Geçen yıl bir Twitter kullanıcısının sorusuna yanıt veren Musk, teknolojinin müziği doğrudan kullanıcıların beyinlerine aktarmak için kullanılabileceğini söyledi.

Musk, teknolojinin birçok beyin / omurga yaralanmasını çözeceğini ve yapay zeka birleşimi için gerekli olduğuna inanıyor. Musk eski açıklamalarında, "Zamanla biyolojik zeka ve dijital zekanın daha yakın bir birleşmesini göreceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.