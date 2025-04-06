Elon Musk Neuralink Projesini Dünya Çapında Genişletti: Gönüllüler Bekleniyor!

Elon Musk’ın öncülüğünde kurulan nöroteknoloji şirketi Neuralink, kısa bir süre önce önemli bir açıklamada bulundu. Şirket, beyin çipi implantı projesi kapsamında yürüttüğü gönüllü programını küresel ölçekte genişlettiğini duyurdu.

Şirketin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı resmi açıklamada, daha önce yalnızca ABD, Birleşik Krallık ve Kanada'dan vatandaşların kabul edildiği programa artık dünya genelinden başvuruların da alınacağı bildiriliyor.

Dünya Genelindeki Hastalar, Beyin Çipi Ameliyatı Olabilecek

Neuralink konu hakkında yaptığı açıklamada, kişinin vücudunun büyük bölümünde hareket kaybına yol açan ciddi bir felç hastalığı olan Tetrapleji ile mücadele eden hastaların dünya genelinde başlatılan gönüllülük programına başvurabileceğini açıkladı. Şirket, program kapsamında kabul ettiği gönüllüleri geliştirdiği beyin çipi teknolojisiyle yalnızca düşünce yoluyla dijital cihazlarla etkileşim kurabilmesini sağlamayı amaçlıyor.

2025 yılının bahar ayları itibarıyla Neuralink, üç kişiye sözünü ettiğimiz beyin implantını başarıyla yerleştirdi. Ameliyattan başarıyla ayrılan hastalar, artık düşünce yoluyla vücudunun büyük bölümünü hareket ettirebiliyor. şirketin önümüzdeki süreçte hedefi, bu teknolojiyi daha geniş bir hasta grubuna ulaştırarak dünya genelinde felç hastalarının hayatını kolaylaştırmak.

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