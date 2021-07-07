NFT Satışları 2021'in İlk Yarısında Rekor Seviyeye Ulaştı

NFT satışları, 2021 yılının sadece ilk yarısında rekor bir sayıya ulaştı. Takas ve benzeri el değiştirmelerinin geçersiz olduğu dijital varlıklardan toplanan kazanç çoğu internet kullanıcısına dudak uçuklattı.

NFT Satışları 2021 Yılının İlk Yarısında 2 Milyar Doları Aştı

Reuters'ın DappRadar verilerine dayanarak aktardığı bilgilere göre ikinci çeyrekte dijital varlık satın alımları toplamda 1,24 milyar dolara ulaştı. Bu değer, 2021 yılının ilk çeyreğinde sadece 1,23 milyar dolardı. NFT ile yapılan satışlarla toplamda 2,47 milyar dolar elde edildi. Görünüşe bakılacak olursa ikinci çeyrekte elde edilen gelir, birinci çeyrekte elde edilen gelirin biraz üzerine çıkarak satışlarda dikkate değer bir ilerleme kaydedildi.

NFT ile elde edilen toplam kazancı önceki yıla göre baz alan Reuters, bu yöntemle yapılan satışların 13,7 milyon dolar olduğu 2020'nin ilk yarısına göre söz konusu yöntemin dünya çapında büyük bir popülarite yakaladığına işaret etti.

NFT'nin büyük bir ivme yakalanmasının en önemli nedenleri ise büyük kullanıcı kitlelerine hitap eden şirket ve kişiler olduğu düşünülüyor. Örneğin World Wide Web (WWW) geliştiricisi olan Tim Berners-Lee, webin kaynak kodu NFT'sini geçtiğimiz günlerde 5,4 milyon dolara satmıştı.

Takas edilemez bir token ile satılan WWW orijinal kaynak kodu, Berners-Lee'ye 5,4 milyon dolar kazandırdı. Berners-Lee, webin orijinal kaynak kodunu bir müzayede evi aracılığı ile kimliği açıklanmayan bir alıcıya sattı.

WWW, webin bugünkü haline gelmesinde çok büyük katkısı olduğundan kaynak kodunun 5,4 milyon dolara satılması çoğu insanı çok fazla şaşırtmadı. NFT çılgınlığı sadece bununla sınırlı değildi. Kullanıcıları en çok şaşırtan satış ise iki ay önce "Charlie Parmağımı Isırdı" videosunun NFT olarak satılması oldu.

Bir zamanlar viral olan videolar arasında yerini almış ve birçok insanda yeri ayrı olan video, 760.999 dolar karşılığında satıldı. Videonun alıcısı ile bir hayli fazlaydı ancak videonun yeni sahibi elbette ki en çok teklifi veren kişi oldu.

Video sadece 55 saniye uzunluğunda ve 2007 tarihine dayanıyor. Videoda Charlie'nin ağabeyi Harry'nin işaret parmağını ısırması gösteriliyor. Charlie, ağabeyinin parmağını ısırdıktan sonra kendisini gülmekten alıkoyamazken Harry de komik bir şekilde Charlie'ye canını acıttığını söylüyor.