Bensu Soral RIP Black Mamba Eserini NFT Olarak Satışa Çıkardı

Ünlü oyuncu Bensu Soral RIP Black Mamba'yı NFT olarak satışa çıkardı. Karakalem tekniğiyle hazırlanmış Kobe Bryant çizimi, OpenSea üzerinden NFT eser olarak ilan verildi. Peki ya NFT nedir, neden bu kadar popüler? İşte Bensu Soral dahil dünyadaki pek çok insanın ilgisini çekmeyi başaran NFT furyası.

Bensu Soral'ın RIP Black Mamba çizimi NFT oldu

Son dönemde Türkiye'de büyük talep gören NFT furyasına oyuncu Bensu Soral da katıldı. RIP Black Mamba isimli karakalem çizimini NFT olarak satışa çıkaran ve minimum 2,5 Ethereum (yaklaşık 4500 dolar) isteyen ünlü oyuncuya henüz teklif gelmiş değil.

26 Ocak 2020 tarihinde hayatını kaybeden baskebolcu Kobe Bryant'ın yer aldığı çizim, NFT olarak satışa çıkarılmasıyla merak uyandırdı. Özellikle son birkaç aydır hem dünyada hem de Türkiye'de ilgi görmeyi başaran NFT eserlerini bir diğeri Bensu Soral'dan geldi.

Karakalem tekniğiyle çizilmiş Kobe Bryant eserine henüz teklif gelmemişken, minimum verilebilecek teklifin 2,5 ETH olarak belirlediğini de belirtmek gerekiyor. Şu anki kura göre 2,5 ETH ise yaklaşık 4520 dolar seviyesinde. Ünlü oyuncunun Kobe Bryant çiziminin sosyal medyada gündem olduğunu da söylersek yanlış olmayacaktır.

3 gün sonra yani 22 Mart tarihinde açık arttırması kapanacak olan eserin NFT olarak satılıp satılmayacağı ise belirsizliğini koruyor. OpenSea üzerinden satışa çıkarılan RIP Kobe Bryant çizim hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.

NFT nedir, nasıl satın alınır?

NFT nedir, nasıl satın alınır diye merak ediyor olabilirsiniz. NFT'ler ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi aşağıda anlattık.

Değiştirilebilir olmayan bir token olarak bilinen NFT, bir öğenin gerçekten türünün tek örneği olduğunu ve benzer değerde bir şeyle takas edilemeyeceğini ifade ediyor. Bu değiştirilebilir olmayan token, blok zincirdeki para birimini temsil ediyor.

NFT'ler dijital herhangi bir şey olabilir (çizim, müzik ve hatta bir tweet). Ancak NFT'ye gösterilen ilginin çoğu, teknolojiyi kullanmaktan kaynaklanıyor. Çoğu NFT Ethereum blockchain'in bir parçası. Diğer blockchain'lerin de kendi NFT sürümlerini uygulayabileceğini belirtmekte fayda var.

Çoğu insan NFT'lerin e-ticaretin geleceği olacağına inanıyor. NFT'nin en iyi yanı herhangi bir şeyi dijital hale çeviriyor olması. Örneğin herhangi bir para değeri olmayan bir tweet'in bile milyonlarca dolara satılmasını sağlıyor.