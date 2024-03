Nikon'dan Büyük Bir Hamle: Ünlü Kamera Üreticisi RED'i Satın Alıyor!

Nikon, Jim Jannard (Oakley'in kurucusu) tarafından kurulan ve RED One 4K ve V-Raptor X gibi dijital sinema kameralarıyla tanınan şirket olan RED Digital Cinema'yı satın alıyor.

Anlaşmanın detayları net bir şekilde henüz bilinmiyor.

Nikon, RED'in benzersiz görüntü sıkıştırma teknolojisi ve renk bilimi de dahil olmak üzere sinema kameralarındaki bilgi birikiminden yararlanarak, bu anlaşmayı profesyonel dijital sinema kamerası pazarına açılmak için kullanmayı umuyor.

RED, Nikon'un Yan Kuruluşu Haline Geliyor

RED kameraları, Guardians of the Galaxy Vol. 3 ve Kaptan Marvel, Planet Earth II gibi doğa belgeselleri ve Squid Game, Mindhunter, Peaky Blinders ve The Queen's Gambit gibi TV sayısız projede kullanıldı.

RED başkanı Jarred Land, haberi Instagram'da "Heh heh heh..." yazan bir görselle duyurdu.

Land, Facebook sayfasında yayınladığı basın açıklamasında şunları paylaştı:

''Bu satın alma, profesyonel ve tüketici görüntüleme alanındaki zengin mirasını RED'in yenilikçi gücüyle birleştiren Nikon için önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Nikon ve RED birlikte, profesyonel dijital sinema kamerası pazarını yeniden tanımlamaya hazırlanıyor ve film ve video prodüksiyonunda mümkün olanın sınırlarını zorlamaya devam edecek heyecan verici bir ürün geliştirme geleceği vaat ediyor.''

Bu satış anlaşması, RED'in video sıkıştırma patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Nikon'a açtığı davanın reddedilmesinden bir yıldan az bir süre sonra gerçekleşti. RED, veri sıkıştırma teknolojisini Nikon'un Z9 kamerasına yönelik bir donanım yazılımı güncellemesinde kopyaladığı iddiasıyla 2022'de Nikon'a dava açmıştı. Nikon, RED'in patentlerinin meşruiyetine itiraz ederek karşılık vermişti ve dava geçen Nisan ayında reddedilmişti.

En çok dijital sinema kameralarıyla bilinmesine rağmen RED, 2018 yılında RED Hydrogen One'ın piyasaya sürülmesiyle akıllı telefon pazarına açılma girişiminde bulundu. Telefon, holografik bir ekrana ve modüler eklenti desteğine sahipti, ancak kritik bir başarısızlıktı ve bir yıl sonra üretimi durduruldu.