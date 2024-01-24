Nintendo 3DS ve Wii U Çevrimiçi Hizmetleri Kapatılıyor: Peki Ne Zaman?

Nintendo, Nintendo 3DS ve Wii U yazılımları için çevrimiçi hizmetlerini kapatma kararı aldı. Bu kapanma, çevrimiçi oyun ve çevrimiçi işbirliği, internet sıralamaları ve veri dağıtımı gibi her iki platform için çevrimiçi iletişimi kullanan işlevleri etkileyecektir.

Nintendo yaptığı açıklamada "Nintendo 3DS ve Wii U yazılımları için çevrimiçi hizmetlere devam etmeyi zorlaştıracak bir olay meydana gelirse, hizmetleri planlanandan daha önce durdurmak zorunda kalabileceğimizi lütfen unutmayın" dedi.

Nintendo, kullanıcıların kullanılmayan Nintendo eShop bakiyelerini Nintendo hesaplarıyla birleştirmek için de tarih verdi.

Nintendo 3DS ve Wii U Hizmeti 8 Nisan’da Kapatılacak

Nintendo 3DS ve Wii U yazılımları için çevrimiçi hizmetlerin 8 Nisan 2024 tarihinde kapatılacağını duyurdu.

Ayrıca, kullanıcıların kullanılmayan Nintendo eShop bakiyelerini Nintendo hesaplarıyla birleştirmek için 11 Mart'a kadar süreleri var. Böylece kalan fonlar Nintendo Switch'te de kullanılabilir.

Pokemon Bank ve Poke Transporter kapatmanın iki istisnası olacak. Bu iki oyun halen çevrimiçi kalmaya devam edecek, ancak Nintendo gelecekte bunlar için desteğin de sona erebileceğini yineliyor.

Neyse ki, kullanıcılar öngörülebilir gelecekte güncelleme verilerini indirebilecek ve satın alınan yazılım ve DLC'yi eShop'tan yeniden indirebilecekler.

Çevrimiçi iletişim de kullandığı için SpotPass etkilenecek, bu nedenle özellik 8 Nisan'dan sonra kullanılamayacak. Ancak StreetPass yerel iletişim kullandığı için hala işlevsel olacaktır.

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