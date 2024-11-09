Nintendo, Palworld’un Patent İhlali Davasında Geri Adım Atmıyor

Oyun dünyasında ilginç bir kapışma başladı. Telif ve patent ihlali davasıyla gündeme gelen şirket bu defa Nintendo oldu.

Popüler oyun Palworld’un geliştiricisi Pocketpair'e karşı açtığı patent ihlali davasıyla gündemde. Nintendo, Palworld’ün temel oyun mekaniklerinin, kendi patentli tekniklerine ciddi şekilde zarar verdiğini iddia ederek, bu patentlerin birden çok kez ihlal edildiğini öne sürüyor.

Pocketpair Kendini Bir Raporla Savundu

Nintendo’nun dava açması sonrası Pocketpair, Nintendo’nun belirttiği patentleri ayrıntılı şekilde açıklayan bir rapor yayınladı. Rapora göre Nintendo, Palworld’ün üç Japon patentini ihlal ediyor.

Patent numaraları şu şekilde sıralanıyor:

7545191

7493117

7528390

Bu patentler, yaratık yakalama ve yaratığa binme gibi temel mekanikleri koruma altına alıyor ve Nintendo’nun geliştirdiği Pokémon Legends: Arceus oyununda ilk kez tanıtılan mekaniklerle ilgili olarak 2021 yılında başlatılan bir patent serisinin devamını oluşturuyor.

Palworld Yayınından Sonra Patentler Genişletildi

Pocketpair, Nintendo’nun Palworld'ün Ocak 2024'te piyasaya sürülmesinden hemen sonra kendisine ait patentlerin genişletilmiş versiyonlarını başvurduğunu bildirdi. Japon hukuk sisteminde "bölünmüş patentler" olarak bilinen bu devam patentleri, Nintendo'ya, orijinal patentin kapsamını genişletme imkanı sundu. Patent hukukçusu Kirk Sigmon, konuyla ilgili görüşlerini şöyle aktarıyor:

Bu tür devam patentleri, patent sahibinin özellikle belirli bir davalıyı hedef almasını kolaylaştırıyor. Nintendo, Palworld’ün yaratıcılarının yapacaklarından endişe duyduğu için patent taleplerini özel olarak Palworld'e karşı şekillendirdi.

Nintendo: Oyun Satışlarını Durdurun

Pocketpair'in raporuna göre Nintendo, Palworld'ün satışlarının durdurulmasını talep eden bir ihtiyati tedbir başvurusunda da bulundu. Tedbirin uygulanması için oyun satışlarının tamamen durması ve bu duraksama esnasında ihlal yapıldığı söylenen mekaniklerin oyundan tamamen çıkarılması gerekiyor ki bu Pocketpair şirketi için oldukça zahmetli ve masraflı olacaktır.

Nintendo'nun istekleri bu kadarla da sınırlı değil. Şirket hem kendi adına hem de Pokémon şirketi adına, 5 milyon yen (yaklaşık 33,000 dolar) tazminat talep ediyor. Pocketpair'in bu talepleri nasıl karşılayacağı merakla bekleniyor. Sizce kendini savunmaya devam edecek mi yoksa taleplere boyun mu eğecek? Düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.