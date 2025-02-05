Nintendo, Switch ile Yıllarca Konuşulacak Rekoru Kırdı

Nintendo, Switch'in toplam satışlarının 150 milyon adedi geçtiğini açıkladı ve böylece 13 yıl sonra bu seviyeye ulaşan ilk oyun konsolu oldu. En son bu satış rakamlarına ulaşan konsol Nintendo DS olmuştu.

Çift ekranlı bu efsanevi el konsolu, zamanla farklı modellerle güncellendi ve sonunda yerini 3DS'e bıraktı. Uygun fiyatı ve geniş oyun yelpazesi sayesinde büyük bir başarı elde etmişti.

Ancak Switch henüz zirvede değil. Şu an için tüm zamanların en çok satan üçüncü oyun konsolu konumunda ve 4 milyon daha satarak Nintendo DS'i geride bırakabilir. Ancak zirvede halen 160 milyondan fazla satışa ulaşan PlayStation 2 var.

Oyun Satışları 67 Milyonu Gördü

Nintendo'nun oyun satışları da bakalım, çünkü oldukça dikkat çekici. Toplamda 1.3 milyar oyun satışı gerçekleşmiş durumda.

En büyük hitlerden biri olan Mario Kart 8 Deluxe, son dönemde 5.38 milyon kopya satarak toplamda 67.35 milyon satışa ulaştı. İlaveten, geçen yıl çıkan Super Mario Party Jamboree, 6.17 milyon kopya satarak serinin en hızlı satan oyunu oldu.

Ancak cihaz ve oyun satışlarında genel bir düşüş var. Switch satışları %30.6, oyun satışları ise %24.4 oranında azalmış durumda.

Switch 2 Ne Zaman Gelecek, Fiyatı Ne Kadar?

Nintendo, Switch 2'yi geçtiğimiz günlerde resmen tanıttı ancak halen bilinmeyen çok şey var. Yeni nesil konsol hakkında daha fazla detayın 2 Nisan'daki Nintendo Direct etkinliğinde açıklanması bekleniyor.

Fiyat konusunda ise büyük soru işaretleri var. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarifeleri, Switch 2'nin fiyatının yükselmesine zemin hazırlayacak gibi. Ancak Nintendo, rekabetçi bir fiyat politikası izleyerek yine satış rekorları kırabilir mi, bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz.

Sizce Switch 2 büyük satış rakamlarına ulaşabilecek mi? Yorumlarda fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.