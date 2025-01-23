Nintendo Switch 2'deki Hata, Piyasadan Çekilmesine Sebep Olabilir

Oyun endüstrisi danışmanı Serkan Toto, yakın zamanda görücüye çıkan Nintendo Switch 2 konsolu hakkında bir takım üzücü yorumlar yaptı. Analizlerine baktığımızda çok da haksız olmadığını görüyoruz.

Toto'ya göre Switch 2'nin tasarımı, orijinal Switch'e çok benziyor ve bu durum, "normies" olarak anılan, oyunlarla fazla ilgilenmeyen ve ana akımı benimseyen kitleler için kafa karışıklığına yol açıyor. Alıcıların yeni cihazı anlamakta zorlanacağına dikkat çeken Toto'nun analizlerine detaylıca bakalım:

Orijinal Switch Kadar Dikkat Çekici Değil

Serkan Toto'nun analizleri, yeni model Switch'in selefi kadar geniş bir kitlenin ilgisini çekemeyeceğini gösteriyor. Toto'nun yorumu şöyle:

Cihaz orijinal Switch'ten daha büyük, ancak komik derecede büyük değil de. Form faktörü, düğme düzeni ve genel tasarım o kadar benzer ki ana akım alıcılar yeni cihazı anlamakta zorlanabilir.

2012'de yaşanan bir başarısızlığı tekrar hatırlayalım: Wii U, o sene piyasaya çıktı ve büyük bir hüsranla kepenk indirdi. Zira önceki sürümüne çok benziyordu ve oyuncular ürünü yeterince farklı bulmadıklarından ötürü beğenmediler. Böylece Wii U'nun sonu geldi. Nintendo şayet bu olaydan ders aldıysa Switch 2'yi daha iyi konumlandırmalı.

Switch 1'in Gölgesinde Kalacak

Bazı analistlere göre Switch 2, Nintendo hayranlarının uzun zamandır beklediği bir cihazdı ancak daha geniş bir kitleye hitap etme konusunda zorlanacak. Circana analisti Mat Piscatella, Switch 2'nin 2025 sonuna kadar dünya çapında yaklaşık 16 milyon adet satacağını öngörüyorsa da bu rakamın Switch 1'in olağanüstü başarısını yakalayamama ihtimalini de vurguluyor:

Daha büyük ve güçlü bir Switch gibi görünüyor. İnsanların beklediği tam olarak bu. Ama aynı zamanda, bu sadece daha büyük ve güçlü bir Switch olabilir. Bu da orijinal Switch kullanıcılarının dışındaki bir kitleyi çekmek için yeterli mi bilemiyorum.

Nintendo'nun Switch 2'yi tanıttığı fragmanda cihazın ekstra USB-C bağlantı noktası ve muhtemelen fare sensörleri gibi yenilikçi özellikleri sergileniyor. Reklamda "aynı görünüyor ama aslında değil," algısı aşılanmaya çalışıyor.

Sonuç olarak tüketicilerin farklılıkları nasıl yorumladığı gün sonunda etkili olacağından Nintendo'nun başarılı olup olmayacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz.