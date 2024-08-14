Nintendo Switch 2'den Assassin's Creed Hayranlarını Sevince Boğacak Gelişme!

2017 yılında piyasaya sürülmesiyle neredeyse yok olmaya yüz tutmuş el konsolu pazarını yeniden canlandıran Nintendo Switch'in devam modeli için geri sayım başladı. Henüz Switch 2'nin tanıtımıyla ilgili resmi bir duyuru yapılmasa da lansmanın çok yakın olduğunu tahmin edebiliyoruz.

Son raporlar, Nintendo Switch 2'yi bekleyen hayranları oldukça sevindirecek nitelikte. Sızıntılarıyla tanınan Nash Weedle, yaklaşan konsolun Assassin's Creed serisinin birçok oyununu alacağını belirtti. Üstelik, hayranların bu oyunlar için uzun süre beklemek zorunda kalmayacakları ifade ediliyor.

Nintendo Switch 2 Hangi Assassin's Creed Oyunlarını Alacak?

Kaynak, Assassin's Creed serisinin en yeni ana oyunlarının tümünün Nintendo Switch 2'ye geleceğini iddia etti. Bu kapsamda, Assassin's Creed Shadows, Assassin's Creed Valhalla ve Assassin's Creed Odyssey gibi serideki popüler yapımların el konsoluna çıkacağı belirtiliyor.

Switch 2'ye gelecek ilk Assassin's Creed oyunu Shadows olacak. Oyunun, el konsolunun çıkışından 6 ay içinde piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Diğer oyunlar ise kademeli olarak el konsoluna sunulacak. Son olarak, henüz resmi olmasa da birçok kaynak konsolun Mart 2025'te tanıtılacağını iddia ediyor.