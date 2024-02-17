Nintendo Switch 2 ile İlgili Yeni Gelişme: Çıkış Tarihi Ertelendi!

Nintendo Switch 2 ile ilgili söylentiler, oyun dünyasının son dönemdeki ana gündem konusu hâline geldi. Birçok özelliğinden konsolun çıkış tarihine kadar bitmek bilmeyen iddialara bugün bir yenisi daha eklendi. Buna göre Nintendo Switch 2 tahmin edildiği gibi 2024 yılında gelmeyebilir.

Nintendo Switch 2'nin çıkış tarihiyle ilgili ilk haberlerde konsolun 2024 sonbaharında, tatil dönemine yetişecek şekilde piyasaya sürüleceği belirtilmişti. Şimdi ise VGC'ye konuşan kaynaklara göre Nintendo, yayıncılara konsolun çıkış tarihinin 2025'in 1. çeyreği olarak planlandığını söylüyor.

Nintendo Planlarını 2025'in 1. Çeyreğine Erteledi

Ve VGC bu gelişmeyi aktaran tek kaynak değil. Brezilyalı bir gazeteciden gelen bir video ve Eurogamer'a konuşan kaynaklar tarafından bildirilen "benzer kaynaklar", şirketin konsolun çıkış tarihini 2025'in 1. çeyreğine ertelediğini gösteriyor.

Nintendo Switch 2'nin (konsolun onaylanmış adı değil) 2025'in başlarında piyasaya sürülmesi, Mart 2017'de piyasaya çıkan selefiyle dönemsel olarak aynı aylarda piyasaya sürülmesini sağlayabilir.

Ertelenen çıkış tarihi, geliştiricilere lansmanda sunacakları oyunlarını bitirmeleri için de zaman tanıyacak ve bunlardan birinin Metroid Prime 4 olduğu söyleniyor. 2017'de duyurulan Metroid Prime 4'ün geliştirme süreci 2019'da yeniden başlatılmıştı ancak aradan geçen beş yılda herhangi bir güncelleme yapılmadı.

Peki sizin Nintendo Switch 2'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.