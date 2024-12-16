Merakla Beklenen Nintendo Switch 2'nin Çıkış Tarihi ve Bazı Önemli Özellikleri Ortaya Çıktı!

2024, oyun dünyası için hareketli bir yıl oldu desek pek de yanlış olmaz. Pek çok stüdyo yeni yapımlarını birer birer piyasaya sürerken, Sony gibi birçok marka da yeni oyun konsollarını tanıttı. Ancak Nitendo, beklenenin aksine treni kaçıran şirketlerden oldu. Ancak bu durum firmanın 2025 yılına iyi başlayamayacağı anlamına gelmiyor.

Sektörel kaynaklar, kısa bir süre önce merakla beklenen Nitendo Switch 2'nin çıkış tarihini ve öne çıkan bazı özelliklerini internete sızdırdı. Yeni sızıntılar, cihazın çok yakında geleceğini ortaya koyuyor.

Yeni Nintendo Switch 2 Ocak Ayında Tanıtılacak

Sosyal medyada Japon oyun devi Nintendo'nun yıllardır beklenen oyun konsolu Switch 2 hakkında önemli paylaşımlar yapan kaynaklar, yeni cihazın önümüzdeki yılın hemen başlarında, ocak ayında tanıtılacağını iddia ediyor. Bununla birlikte konsolun ocak ayında tanıtılsa da Mart 2025 tarihinde satışa sunulacağı belirtiliyor.

Çıkış tarihi iddialarının yanı sıra, Switch 2'nin bazı özellikleri de gün yüzüne çıkarıldı. Söylentilere göre cihaz, arka panelinde büyük fontlarla yazılmış bir "2" sembolüne sahip olacak. Ekranının LCD özellikli olacağı belirtilen konsolun, ayrıca yeni Mario Kart 9 oyununu da beraberinde getireceği söyleniyor. Ayrıca ilk Switch modelinin çok beğenilen joy-con kontrolcülerinin yepyeni özelliklere ev sahipliği yapacağı da ortaya atılan iddialar arasında.



Peki siz yeni Nintendo Switch 2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekiyoruz...