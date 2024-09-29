Merakla Beklenen Nintendo Switch 2'nin Lansman Tarihi ve Fiyatı Netleşti!

Nintendo'nun uzun yıllardır beklenen yeni oyun konsolu Nintendo Switch 2 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Güvenilir kaynalar, yeni konsolun çıkış tarihi ve fiyatı hakkında yeni bilgileri teknoloji gündemine taşıdı. Detaylar haberde.

Nintendo Switch 2 Mart 2025'te Raflardaki Yerini Alacak!

Japonya merkezli oyun konsolu üreticisi Nintendo'nun hakkında ser verip sır vermediği yeni oyun canavarı Switch 2 ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak sektörel kaynaklar tarafından gün yüzüne çıkarılan bazı raporlara göre, yeni Nintendo Switch 2 2025'in Mart ayında piyasaya sürülecek.

Nintendo Switch 2’nin geliştirilmesinin tamamlandığını ve planlanan çıkış tarihinin Mart ile Nisan arasında olduğunu belirten kaynaklar, Nintendo'nun mali yıl sonu satışlarını artırmak amacıyla Switch 2'yi Mart'ta piyasaya sürebileceğini, ancak satışların yeterli olması durumunda Nisan'ı tercih edebileceğini öne sürüyor.

Fiyat tarafında ise son olarak ortaya atılan iddialar, yeni oyun konsolunun 400 ile 500 dolar bandındaki bir fiyat etiketi ile raflardaki yerini alacağı yönünde. Bununla beraber Nintendo'nun yeni Switch 2 Joy-Con kontrolcülerinde farklı analog çubuklar kullanacağı ve bu cihazların manyetik bir bağlantı sistemine sahip olacağı da henüz doğrulanmayan söylentiler arasında.

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