Nintendo Switch 2'nin Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı: Biraz Daha Bekleyeceğiz!

Japonya merkezli oyun konsolu üreticisi Nintendo’nun yaklaşık 2 yıldır hakkında ser verip sır vermediği Nintendo Switch ile ilgili yeni bilgiler gündeme geldi. Güvenilir kaynaklar, oyunseverlerin dört gözle beklediği konsolun tanıtım tarihini gün yüzüne çıkardı. Detaylar haberde.

Yeni Nintendo Switch 2 2025'ten Önce Çıkmayacak

Satışa sunulduğu tarihten itibaren oyun konsolu pazarını adeta kasıp kavuran Nintendo Switch'in yeni nesil modeli ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yıllarca sessizliğini koruyan Nintendo'ya rağmen hala pek çok kişi tarafından dört gözle beklenen konsolun tanıtım tarihi sektörel kaynaklar tarafından ortaya çıkarıldı. İddialar ise oyunseverleri üzecek cinsten.

Aktarılanlara göre, Nintendo'nun yakında duyurması beklenen yeni Switch 2 ne yazıkki bu yıl da satışa sunulmayacak. Şirket, yürüttüğü finansal planlamalar kapsamında yeni konsolu 31 Mart 2025 tarihinden önce piyasaya sürmeyi düşünmüyor. Öte yandan analistler, Switch 2'nin söz konusu tarihten daha sonraya da ertelenmeyeceğini belirtiyor.

İddiaların 2025 Nisan- Mayıs aylarını işaret ettiği yeni Nintendo Switch 2'nin teknik özellikleri hakkında söylentiler de mevcut. Buna göre, konsolun 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor. Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformu ile geliştirildiği belirtilen Swtich 2'nin Xbox Series X – PS5 seviyesinde bir performansa ev sahipliği yapacağı düşünülüyor.

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