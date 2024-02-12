Nintendo Switch 2'den Yeni Detaylar: Geriye Dönük Uyumluluğa Sahip Olacak mı?

Şu ana kadar ortaya çıkan sızıntılar ve söylentiler Nintendo'nun yeni nesil konsolu Nintendo Switch 2 hakkında önemli bilgiler verdi. Şimdi ise merakla beklenen konsolun geriye dönük uyumluluğa sahip olup olmayacağı ortaya çıktı.

Nintendo Switch 2 ile ilgili söylentiler her geçen gün artıyor. Japon oyun üreticisinin bu yıl Nintendo Switch 2'yi piyasaya sürmeyi ve 10 milyon adet üretim gerçekleştirmeyi hedeflediği bildiriliyor.

Nintendo Switch 2, Geriye Dönük Uyumluluk Desteği ile Geliyor

Portekizli bir yayın organı olan Universo Nintendo, Nintendo içerik yaratıcısı ve gazeteci PH Brazil'den son Spotify podcast bölümünde bazı yeni bilgiler öğrendi. Son gelişmelere göre Nintendo Switch 2 geriye dönük uyumluluk özelliğine sahip olacak.

Bu gelişme, yeni nesil Nintendo konsolunun önceki nesil için yapılmış eski oyunları destekleyeceği anlamına geliyor.

Aktarılan detaylar bununla da sınırlı değil. Öyle ki Nintendo Switch 2'nin geliştiricilerin Nintendo Switch kütüphanesindeki mevcut yapımlar için iyileştirmeler yapmasına izin vereceğini ortaya koyuyor. Bu, orijinal Switch'teki oyunların geliştirmelere sahip olabileceği ve yaklaşan yeni nesil konsolda çalışabileceği anlamına geliyor. Nintendo Switch 2, dijital kütüphanenin yanı sıra fiziksel oyunlarla da uyumlu olacak.

Aktarılan son bilgilere göre Nintendo Switch 2, 8 inç LCD ekrana sahip olacak. Merakla beklenen konsol NVIDIA Tegra 239 işlemci ile birlikte 1080p oyun ve Işın İzleme desteği ile gelecek. Konsolun fiyatının 400 dolar civarında olması ve bu yılın sonlarına doğru piyasaya çıkması bekleniyor.

Peki sizin Nintendo Switch 2'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.