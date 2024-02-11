Pek çok kişi Nintendo Switch satın almak istiyor ama alamıyor. Pek çok kişi Nintendo Switch oyunlarına ilgi gösterse de fiyatlardan ötürü kimse bu konsola kolay kolay sahip olamıyor. Peki Nintendo Switch oyunları neden pahalı? Bunun pek çok sebebi var. İşte Nintendo Switch oyunlarının pahalı olma sebepleri.

Nintendo Oyunları Neden Pahalı?

Çok yüksek olan döviz kuru

Ek vergiler

Yerel fiyatlandırma uygulanmaması

Kartuş kullanımı

Kutulu oyunların satışı

Nintendo oyunlarına olan talep

Çok Yüksek Olan Döviz Kuru

Herkesin tahmin edebileceği üzere Nintendo Switch oyunlarının pahalı olmasının ilk sebebi döviz kurunun çok yüksek olmasıdır. Uzun uzadıya döviz kurunun neden yüksek olduğunu anlatmaya gerek yok herhalde? Buna bağlı olarak diğer faktörler de döviz farkından dolayı olduğundan çok daha büyük bir etkiye sahip oluyor ve fiyatlar şiştikçe şişiyor.

Ek Vergiler

Bilindiği üzere çok vergi veren bir toplumuz. Bu vergilerden konsol oyunları da nasibini alıyor. Sadece Nintendo Switch oyunları değil, diğer tüm konsol oyunları ek vergiye tabi.

Konsol oyunlarına hem KDV hem ÖTV uygulanıyor. Yani konsol oyunları lüks tüketim olarak gözüküyor. PC oyunları ise yazılım olarak gözüktüğü için ÖTV uygulanmıyor. Bundan dolayı diğer tüm konsol oyunları ile birlikte Nintendo Switch oyunlarının da fiyatı artıyor.

Yerel Fiyatlandırma Uygulanmaması

Maalesef ki Nintendo, Türkiye’yi tanıyan bir şirket değil. Dolayısıyla Türkiye için özel bir fiyatlandırma politikası da yok. Geçmişte oyun satın alabildiğimiz pek çok platform yerel fiyatlandırma uyguluyordu ancak son dönemde bu durum değişti. PlayStation ve Steam gibi platformlar bile yerel fiyatlandırma uygulamaktan vazgeçti.

Nintendo, Türkiye’de neredeyse hiçbir zaman faal olmadığı için bizler Nintendo oyunlarını hep pahalıya almak zorunda kaldık. Sadece bugün değil, geçmişte de Nintendo oyunları epey pahalıydı. Nintendo Switch ile de bu durum değişmedi.

Kartuş Kullanımı

Nintendo Switch oyunlarının pahalı olma nedenlerinden biri de kartuş kullanımıdır. Nintendo Switch oyunları kartuş ile satılır ve kartuşlar CD’den daha maliyetlidir. Bir oyun Nintendo Switch’e çıkacaksa o oyunun fiziksel sürümü kartuşa basılır ve o şekilde satışa sunulur. Nintendo tarafında maaliyetler yükseldiği için bu ürüne de yansır.

Bu noktada Nintendo Switch oyunlarının dijitalde daha ucuz olmasını beklersiniz değil mi? Dijital satışlarda kartuş maliyeti olmadığı için sanal mağazada daha ucuz fiyattan satılması gerekir değil mi? Maalesef o da mümkün olmuyor. Bu durum da bizi bir sonraki başlığa götürüyor.

Kutulu Oyunların Satışı

Önceki başlıkta belirttiğimiz gibi Nintendo Switch oyunları kartuş ile satılıyor ve alım gücü yüksek ülkeler hala oyunlarını fiziksel olarak satın alıyorlar. Gamestop gibi markalar, oyunların fiziksel ve dijital mağazada farklı fiyatlara sahip olmasını istemiyor.

Örneğin dijitalde 60$ olan bir oyun Gamestop’ta 70$ olamıyor. Bu durumda pek çok kişi dijital mağazadan satın almayı tercih edeceği için oyunların fiyatı raftaki etiket ile aynı olmak zorunda. Gamestop gibi firmalardan ötürü fiyatlar dijital mağazadan daha ucuz olamıyor.

Nintendo Oyunlarına Olan Talep

Nintendo oyunları genellikle yüksek gelir elde eden yerlerde büyük bir ilgi ile karşılanıyor. Nintendo oyunlarına olan talep her zaman yüksek ve pek de azalacak gibi değil. Nintendo’nun sıkı takipçileri sayesinde Nintendo Switch oyunları öyle ya da böyle bir şekilde iyi satmayı başarıyor. Haklarını da yememek lazım, Nintendo oyunları gayet iyi yapımlar.

Buna ek olarak, Nintendo Switch oyunları uzun vadede de gelir getiriyor. Yıllar önce çıkmış olan oyunlar bile günümüzde hala satıyor. Hem de tam fiyattan! Bunun da birkaç sebebi var.

Şöyle bir gerçek var ki, Nintendo Switch oyunları eskimiyor, yaşlanmıyor, demode olmuyor. Nintendo Switch oyunları hiçbir zaman grafikleriyle bilinen yapımlar değiller. Bundan dolayı Nintendo Switch oyunları her zaman için “okey” gözüküyorlar. Hal böyle olduğundan zamansız birer yapıma dönüşüyorlar. İnsanlar da bu yapımları yıllar içerisinde sürekli satın aldıkları için Nintendo oyunlarının fiyatı hiç düşmüyor.

Nintendo Switch oyunlarının pahalı olmasının ve sürekli pahalı kalmasının bir nedeni de çok nadir indirim uygulanmasıdır. Steam, Epic Games gibi platformlar sık sık büyük indirimler yapıyorlar. Nintendo oyunları için bu durum tam tersi. Nintendo Switch oyunları neredeyse hiç doğru düzgün indirim almıyor. %30’dan daha fazla bir indirim görmek epey zor.

Tüm bu nedenlerden ötürü Nintendo Switch oyunları pahalı ve pahalı olmaya devam edecek. Eğer Nintendo Switch almayı düşünüyorsanız yüksek fiyattan oyunları alma durumunu da göz önünde bulundurun. Oyunlar için de bütçe ayırdığınızdan emin olun.

Nintendo Switch oyunları neden pahalı sorusunu yanıtladığımız yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Nintendo Switch kullanıyor musunuz? Pahalı olmasına rağmen Nintendo Switch oyunlarını satın alıyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir'i takipte kalmayı unutmayın.