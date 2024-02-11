Nintendo Switch Oyunları Neden Pahalı?
Size de Nintendo Switch oyunları pahalı mı geliyor? Bunun birkaç sebebi var. Gelin sizler için açıklayalım.
Pek çok kişi Nintendo Switch satın almak istiyor ama alamıyor. Pek çok kişi Nintendo Switch oyunlarına ilgi gösterse de fiyatlardan ötürü kimse bu konsola kolay kolay sahip olamıyor. Peki Nintendo Switch oyunları neden pahalı? Bunun pek çok sebebi var. İşte Nintendo Switch oyunlarının pahalı olma sebepleri.
Nintendo Oyunları Neden Pahalı?
- Çok yüksek olan döviz kuru
- Ek vergiler
- Yerel fiyatlandırma uygulanmaması
- Kartuş kullanımı
- Kutulu oyunların satışı
- Nintendo oyunlarına olan talep
Uygun Fiyatlı Nintendo Switch Oyunları
Maalesef Nintendo Switch oyunları çok pahalı. Hal böyle olduğundan pek çok oyuncu ucuz Nintendo Switch oyunlarına yöneliyor.
Çok Yüksek Olan Döviz Kuru
Herkesin tahmin edebileceği üzere Nintendo Switch oyunlarının pahalı olmasının ilk sebebi döviz kurunun çok yüksek olmasıdır. Uzun uzadıya döviz kurunun neden yüksek olduğunu anlatmaya gerek yok herhalde? Buna bağlı olarak diğer faktörler de döviz farkından dolayı olduğundan çok daha büyük bir etkiye sahip oluyor ve fiyatlar şiştikçe şişiyor.
En İyi 10 Nintendo Switch Oyunu
Nintendo Switch çıktığı günden bugüne kadar pek çok oyuncunun favori el konsolu oldu. Yenilikçi yapısı, estetik görünümü ve kendine özel oyunları ile oyunculara benzersiz bir el konsolu tecrübesi sunuyor.
Ek Vergiler
Bilindiği üzere çok vergi veren bir toplumuz. Bu vergilerden konsol oyunları da nasibini alıyor. Sadece Nintendo Switch oyunları değil, diğer tüm konsol oyunları ek vergiye tabi.
Konsol oyunlarına hem KDV hem ÖTV uygulanıyor. Yani konsol oyunları lüks tüketim olarak gözüküyor. PC oyunları ise yazılım olarak gözüktüğü için ÖTV uygulanmıyor. Bundan dolayı diğer tüm konsol oyunları ile birlikte Nintendo Switch oyunlarının da fiyatı artıyor.
Nintendo Switch’e Uygun En İyi Hafıza Kartları Hangileri?
Nintedo Switch uyumlu hafıza kartları sayesinde konsolun depolama alanı genişler ve daha çok oyun kaydedilir. Nintendo Switch oyunlarında 128 GB, 256 GB ve 512 GB kapasiteli hafıza kartları kullanılıyor.
Yerel Fiyatlandırma Uygulanmaması
Maalesef ki Nintendo, Türkiye’yi tanıyan bir şirket değil. Dolayısıyla Türkiye için özel bir fiyatlandırma politikası da yok. Geçmişte oyun satın alabildiğimiz pek çok platform yerel fiyatlandırma uyguluyordu ancak son dönemde bu durum değişti. PlayStation ve Steam gibi platformlar bile yerel fiyatlandırma uygulamaktan vazgeçti.
Nintendo, Türkiye’de neredeyse hiçbir zaman faal olmadığı için bizler Nintendo oyunlarını hep pahalıya almak zorunda kaldık. Sadece bugün değil, geçmişte de Nintendo oyunları epey pahalıydı. Nintendo Switch ile de bu durum değişmedi.
Kartuş Kullanımı
Nintendo Switch oyunlarının pahalı olma nedenlerinden biri de kartuş kullanımıdır. Nintendo Switch oyunları kartuş ile satılır ve kartuşlar CD’den daha maliyetlidir. Bir oyun Nintendo Switch’e çıkacaksa o oyunun fiziksel sürümü kartuşa basılır ve o şekilde satışa sunulur. Nintendo tarafında maaliyetler yükseldiği için bu ürüne de yansır.
Bu noktada Nintendo Switch oyunlarının dijitalde daha ucuz olmasını beklersiniz değil mi? Dijital satışlarda kartuş maliyeti olmadığı için sanal mağazada daha ucuz fiyattan satılması gerekir değil mi? Maalesef o da mümkün olmuyor. Bu durum da bizi bir sonraki başlığa götürüyor.
Kutulu Oyunların Satışı
Önceki başlıkta belirttiğimiz gibi Nintendo Switch oyunları kartuş ile satılıyor ve alım gücü yüksek ülkeler hala oyunlarını fiziksel olarak satın alıyorlar. Gamestop gibi markalar, oyunların fiziksel ve dijital mağazada farklı fiyatlara sahip olmasını istemiyor.
Örneğin dijitalde 60$ olan bir oyun Gamestop’ta 70$ olamıyor. Bu durumda pek çok kişi dijital mağazadan satın almayı tercih edeceği için oyunların fiyatı raftaki etiket ile aynı olmak zorunda. Gamestop gibi firmalardan ötürü fiyatlar dijital mağazadan daha ucuz olamıyor.
Nintendo Oyunlarına Olan Talep
Nintendo oyunları genellikle yüksek gelir elde eden yerlerde büyük bir ilgi ile karşılanıyor. Nintendo oyunlarına olan talep her zaman yüksek ve pek de azalacak gibi değil. Nintendo’nun sıkı takipçileri sayesinde Nintendo Switch oyunları öyle ya da böyle bir şekilde iyi satmayı başarıyor. Haklarını da yememek lazım, Nintendo oyunları gayet iyi yapımlar.
Buna ek olarak, Nintendo Switch oyunları uzun vadede de gelir getiriyor. Yıllar önce çıkmış olan oyunlar bile günümüzde hala satıyor. Hem de tam fiyattan! Bunun da birkaç sebebi var.
Şöyle bir gerçek var ki, Nintendo Switch oyunları eskimiyor, yaşlanmıyor, demode olmuyor. Nintendo Switch oyunları hiçbir zaman grafikleriyle bilinen yapımlar değiller. Bundan dolayı Nintendo Switch oyunları her zaman için “okey” gözüküyorlar. Hal böyle olduğundan zamansız birer yapıma dönüşüyorlar. İnsanlar da bu yapımları yıllar içerisinde sürekli satın aldıkları için Nintendo oyunlarının fiyatı hiç düşmüyor.
Nintendo Switch oyunlarının pahalı olmasının ve sürekli pahalı kalmasının bir nedeni de çok nadir indirim uygulanmasıdır. Steam, Epic Games gibi platformlar sık sık büyük indirimler yapıyorlar. Nintendo oyunları için bu durum tam tersi. Nintendo Switch oyunları neredeyse hiç doğru düzgün indirim almıyor. %30’dan daha fazla bir indirim görmek epey zor.
Tüm bu nedenlerden ötürü Nintendo Switch oyunları pahalı ve pahalı olmaya devam edecek. Eğer Nintendo Switch almayı düşünüyorsanız yüksek fiyattan oyunları alma durumunu da göz önünde bulundurun. Oyunlar için de bütçe ayırdığınızdan emin olun.
Nintendo Switch 2 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Nintendo’dan beklenen yeni oyun konsolu Switch 2 ile ilgili haberler piyasada büyük bir yankı uyandırıyor. Uzun zamandır Nintendo kullanıcılarının beklediği bu konsolun etkileyici bir oyun performansı sunması hedefleniyor.
Nintendo Switch oyunları neden pahalı sorusunu yanıtladığımız yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Nintendo Switch kullanıyor musunuz? Pahalı olmasına rağmen Nintendo Switch oyunlarını satın alıyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir'i takipte kalmayı unutmayın.
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