Merakla Beklenen Yeni Nintendo Switch 2'nin Kılıfları ve Ekran Koruyucuları Ortaya Çıktı: Tasarımı Nasıl Olacak?

Oyunseverlerin bir süredir merakla beklediği yeni oyun konsolu Nintendo Switch 2 ile iligli yeni gelişmeler mevcut. Geçtiğimiz haftlalarda Nintendo tarafından ilk kez duyurulan konsolun tasarıma dair ilk bilgiler kısa bir süre önce gündeme düştü.

Sektörel kaynaklar, sevilen Switch cihazının halefi için tasarlanan bazı kılıf ve ekran koyucu modellerinin görüntülerini gün yüzüne çıkardı.

Yeni Konsol, İlk Nintendo Switch'in Tasarımını Koruyacak

Yeni Switch 2, Japon oyun devi Nintendo'nun dört gözle beklenen duyurusunun ardından sektörek kaynakların odağına girdi. Son olarak, yeni konsolun Joy-Con isimli kolları, kılıf modelleri ve ekran koruyucularının bazı görüntüleri ortaya çıktı.

Sızdırılan görüntüleri incelediğimizde, konsol için tasarlanan aksesuarların ilk Switch modeli ile benzer hatlara sahip olduğunu anlayabiliyoruz. Bu bağlamda yeni Switch 2'nin selefi ile oldukça benzer bir tasarım çizgisini benimseyebileceğini söyleyebiliriz. Keza, yaklaşan konsolun daha çok performans alanında önemli yükseltmeler ile geleceği bir süredir gündemdeydi.

İddialara göre Nintendo Switch 2 yüksek performans sunmasıyla bilinen Tegra yonga setinden güç alacak. Söz konusu işlemci 12GB LPDDR5 ve 256GB depolama alanı ile eşleştirilecek. Ayrıca cihaz, NVIDIA'nın DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini destekleyecek.

2025'in ilk 6 ayı içerisinde çıkış yapacağı söylenen yeni oyun konsolunun 400 dolar bandında bir fiyatla satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

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