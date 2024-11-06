Nintendo, Yeni Switch 2 Oyun Konsolunu Resmen Duyurdu: Çıkış Tarihi Açıklandı!

Oyunseverlerin uzun bir süredir heyecanla beklediği Nintendo Switch 2 oyun konsolu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Nintendo, merakla beklenen konsolunu ilk kez duyurken, olası çıkış tarihi hakkında bilgi verdi. Detaylar haberde.

Geriye Uyumlu Nintendo Switch 2, Nisan 2025'ten Önce Tanıtılmayacak

Japon oyun sevi Nintendo, 2017'de piyasaya sürdüğü ünlü modüler oyun konsolunun yeni versiyonu hakkında ilk kez sessizliğini bozdu. Şimdiye kadar yeni Switch 2 hakkında ser verip sır vermeyen şirket, kısa bir süre önce yeni oyun konsu ile ilgili ilk açıklamasını yaptı. Firma X üzerinden yaptığı paylaşımda konsolun çıkış tarihi hakkında bilgi verdi.

Nintendo tarafından yapılan paylaşımda, yeni Switch 2'nin Nisan 2025 tarihinden önce tanıtılmayacağını duyuruldu. Şimdilik net bir lansman tarihine sahip olmayan yeni konsolun sevilen oyunlar için ilk Switch ile geriye uyumlu olacağı da açıklandı.

Daha öncesinde ortaya çıkan sızıntılara göre, yeni Nintendo Switch 2, NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacak. Söz konusu platforma 12GB RAM kapasitesi eşlik edecek. NVIDIA GPU sistemini bünyesinde barındıracak cihaz ayrıca, Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojileribe ev sahipliği yapacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Switch 2 selefi Nintendo'nun Switch'in başarısını devam ettirebilecek mi? Yorumlarda buluşalım...