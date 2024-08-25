Amazon Resmen Duyurdu: Yeni Nintendo Switch 2 İçin Özel Oyunlar Geliştirilecek!

Hepimiz, Nintendo'dan uzun bir süredir ser verip sır verilmeyen Switch 2 konsolu hakkında bir duyuru beklerken Amazon Games, yeni oyun konsolu hakkında Japonya merkezli şirketten erken davrandı. Ünlü stüdyo, yeni Nintendo Switch 2 için özel oyunlar geliştireceğini açıkladı. Detaylar haberde.

Amazon Games, Henüz Resmi Olarak Duyurulmayan Nintendo Switch 2'ye Destek Vereceğini Açıkladı!

Amazon CEO’su Christoph Hartmann oyunseverler tarafından merakla beklenen Nintendo Switch 2 ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hartmann, yeni konsol adına Nintendo hayranlarının aceleci olmaması gerektiğini belirtirken, Amazon Games stüdyosunun Nintendo tarafından hala resmi olarak duyurulmayan Switch 2'ye destek vereceğini aktardı.

Hartmann, konu hakkında verdiği demeçte Amazon Games’in, Nintendo’nun yakında çıkacak konsolu için oyunlar geliştireceğini açıkladı. Aynı zamanda kişisel olarak yeni oyun konsolunun yakında piyasaya çıkmasını sabırsızlıkla beklediğini dile getiren Hartmann, “Evet, tabii ki Nintendo Switch 2 için oyunlar geliştirmeyi planlıyoruz ve cihazın çıkmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Dürüst olmak gerekirse, aceleyle piyasaya sürüp sonra işe yaramadığından şikayet etmektense bir yıl bekleyip mükemmelleştirmelerini tercih ederim.” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Nintendo'ya ait bazı finansal raporlar, merakla beklenen Nintendo Switch 2 konsolunun 2025 yılına kadar piyasaya sürülmeyeceğini işaret ediyor. Konuyu yakın takiğ eden analistlere göre yeni konsol, 2025'in ikinci çeyreği bitmeden satışa sunulacak.

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