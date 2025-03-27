Artık Dijital Oyunlarınızı Arkadaşlarınıza Ödünç Verebileceksiniz

Nintendo, bugün düzenlediği Direct etkinliğinde dijital oyun paylaşımını kökten değiştirecek yeni bir Switch özelliğini tanıttı. "sanal oyun kartları" adı verilen bu sistem sayesinde dijital olarak satın aldığınız oyunları tıpkı fiziksel bir kopyayı ödünç verir gibi başkalarıyla paylaşabileceksiniz.

Dijital Switch Oyunlarınızı Arkadaşlarınıza Ödünç Verebileceksiniz

Nisan ayında gelecek güncellemeyle birlikte, eShop'tan satın aldığınız dijital Switch oyunları otomatik olarak "sanal oyun kartına" dönüşecek. Bu kartlar, tıpkı fiziksel kopyalar gibi yönetilebilecek ve yerel Wi-Fi üzerinden başka bir Switch konsoluna aktarılabilecek.

Bir oyunu sadece bir kişiye ve en fazla iki haftalığına verebileceksiniz. Nintendo'nun geriye dönük uyumlu olacağını açıkladığı Switch 2 için bu sistemin geçiş sürecini kolaylaştırması bekleniyor. Yeni konsolun detayları 2 Nisan'daki Nintendo Direct yayınında açıklanacak.

Ancak bu gelişme ülkemizdeki oyuncular için de oldukça önemli. Bildiğiniz üzere Switch her ne kadar erişilebilir fiyatlara sahip bir ürün olsa da oyun fiyatları ve ikinci el piyasasının yüksekliği nedeniyle insanlar bu konsoldan uzak duruyor. Bu gelişme ile diğer Switch sahipleri ile masrafları bölüşebilir ya da halihazırd Switch sahibi bir tanıdığınız varsa onların oyunlarından faydalanabilirsiniz.

Belirtmekte yarar var ki yakın bir sistem "Aile Paylaşımı" altında PlayStation ve Xbox'ta da var. Ancak burada sistem ödünç vermek değil, oynamadığınız zaman hesabınızın kütüphanesinin arkadaşınıza açılması üzerine kurulu.