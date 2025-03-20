A101 Çok Ucuza Nintendo Switch OLED ve Samsung Galaxy A16 Satıyor

A101 uygun fiyatlı Android telefon ve el konsolu satın almak isteyen kişiler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. A101'de bu hafta Samsung Galaxy A16, Nintendo Switch OLED ve daha birçok teknolojik ürün satılıyor.

A101'de Satılan Samsung Galaxy A16 ve Nintendo Switch OLED'in Fiyatı

A101'de bugünden (20 Mart 2025) itibaren Samsung Galaxy A16 modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 10 bin 199 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Bu telefon, Samsung'un çevrim içi mağazasında 12 bin 499 TL fiyata satılıyor.

A101'de Nintendo Switch OLED modeli ise 13 bin 499 TL fiyata satılıyor. Bu hafta satışa sunulan ürünlere bunlarla sınırlı değil. Samsung'un 27 inç büyüklüğündeki monitörü 6 bin 499 TL fiyata satılıyor.

Satışa sunulan ürünler arasında 7 bin 499 TL fiyata sahip Lenovo Tab M11 tablet, 16 bin 799 TL fiyatlı Logitech direksiyon seti + Shifter Set G29, 999 TL fiyata sahip Aukey kulaklık, 1.499 TL fiyatlı Aukey akıllı saat de bulunuyor.

Bu hafta ayrıca 22 bin 499 TL fiyata sahip Toshiba 65" 4K akıllı LED TV, 38 bin 999 TL fiyatlı TCL 55" 4K MiniLED uydu alıcılı Google TV ve 15 bin 499 TL fiyata sahip Philips 43" 4K uydu alıcılı akıllı LED TV de satılıyor.

A101 marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.