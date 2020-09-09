Tüm Nintendo Switch Konsolları Kırıldı, Oyunlar Bedava Oldu!

Nintendo Switch çok popüler hale geldi, PS4’ten sonra en çok satan oyun konsolu oldu. Güçlü talep nedeniyle Nintendo, yeni mali yılda Switch üretimini yüzde 20 artırmaya bile karar verdi. Ancak bir sorun var; Switch’in tüm sistemi kırıldı ki bu, Nintendo’nun oyun satışlarını büyük ölçüde etkileyecek.

Nintendo Switch Kırıldı, Tüm Oyunlar Bedava!

Team-Xecuter, Switch’in ilk neslini 2018 gibi erken bir tarihte kırmıştı. Bu yıl, tüm Switch serisini kırmak için SX Core ve SX Lite araçlarını geliştirdilere. Donanım güvenlik açıkları nedeniyle mevcut standart sürüm, sözde uzun pil ömrü sunan versiyonu ve geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Switch Lite, kırıldı. Kırılan Switch, ağ kaynakları indirilerek kullanılabiliyor. Ve oyuncuların orijinal oyunları (fiziksel kartlı veya dijital sürüm) satın almalarını gerektirmiyor. Bu, şüphesiz Nintendo için büyük kayıplara neden oldu. Nintendo yetkilisi güvenlik açıklarını kapattıklarını söylese de, ekip Switch’i donanım güvenlik açıkları üzerinden kırmaya devam etti.

Nintendo Switch Nasıl Kırıldı?

Şu anda Nintendo, Team-Xecuter’e dayanan kırma araçları satıcısının faaliyetlerini durdurmak için Amerika mahkemesine başvuruda bulundu. Temelde ağ izleme yoluyla gerçekleştirilen önceki yazılım kırılma yöntemi Nintendo tarafından çalışamaz duruma getirildi ancak şimdiki durum farklı; Donanımın kırılmasından sonra Switch doğrudan üçüncü parti SX OS sistemine girebiliyor ve cihaz tüm oyunları internetsiz oynatabiliyor. Bu yüzden Nintendo tarafından izlenemiyor. Dolayısıyla Nintendo’nun şu anda bu ihalle etkili bir şekilde mücadele etmesinin bir yolu yok. Yalnızca konsolun yeni bir versiyonunu piyasaya sürerek bunu telafi edebilir.

Nintendo Hiçbir Şey Yapamıyor!

Şirket, “Spendants web sitesi, Team Xecuter adını taşıyan isimsiz bir bilgisayar korsanı grubundan ürünler satıyor. Team Xecuter, SX OS adında yetkisiz bir işletim sistemi ve beraberinde içine yüklenen korsanlık araçlarını yasadışı bir şekilde tasarlıyor ve üretiyor.” diyor.

Nintendo, bu yılın Mayıs ayında bazı ihlal eden web sitelerini yasal işlemler ve başka yollarla kapattı. Ancak bu ihlal durdurulamıyor. İşler böyle devam ederse, Nintendo ve oyun ortaklarına büyük ekonomik kayıplar getirecek ve oyuncuların gelecekte yeni yüksek kalitede oyunları görmesi zor olacak.