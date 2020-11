Eğer Nioh 2'yi bilgisayarınızda oynamak için sabırsızlanıyorsanız, sizlere müjdeli bir haberimiz var. Koei Tecmo ve Team Ninja tarafından Nioh 2 - The Complete Edition PC için duyuruldu. Çıkış tarihi, çok olmasa da yakın diyebiliriz. Detaylar haberimizde.

Zor oyunları sevenler için FromSoftware oyunları için iyi bir alternatif olarak sayılabilecek olan Nioh’un ikincisini, bu yılın Mart ayında PlayStation 4 için satışa sunulmuştu. 1500’lü yılların sonlarına doğru bir zamanda geçen Nioh 2, Nioh oyununun hem öncesini hem de sonrasını anlatıyor. Tarihe adını yazdırma amacında olan tüccar Tokichiro ile arkadaş olmasından sonra Sengoku dönemindeki macerası başlayan Hide isimli yarı insan yarı doğaüstü yetenekleri olan bir karakteri rolünü üstleniyoruz. Maceraları boyunca ikiliyi ana karakterimizin geçmişi ile bağlantılı olan Kashin Koji isimli gizemli bir varlık da takip ediyor.

Nioh 2 - The Complete Edition PC'ye Geliyor!

İlk oyunun PlayStation 4 için çıkışından dokuz ay sonra PC platformuna teşrif etmesi, haliyle ikinci oyunun da çıkışını sabırsızlıkla beklememizi sağlamıştı. Nitekim Koei Tecmo ve Team Ninja, beklenen duyuruyu tam sekiz ay sonra gerçekleştirdiler. Nioh 2 - The Complete Edition, eğer herhangi bir aksilik olmaz ise 5 Şubat 2021 tarihinde PC (Steam) oyuncuları ile buluşacak. Bu sürümün PlayStation 4 için de satışa sunulacağını söyleyelim.

Verilen detaylara bakılırsa duyurusu yapılan sürüm, ana oyuna ek olarak The Tengu’s Disciple, Darkness in the Capital ve yakın bir zaman önce duyurulmuş olan The First Samurai içeriklerini de beraberinde getirecek. Dahası ise oyunun PC versiyonu, 4K UHD desteğinin yanı sıra, HDR ve 144Hz monitör desteği sunacak ve çok geniş ekran monitörler ile uyumlu olup, destekleyen sistemlerde sabit 120 FPS akıcılığında da oynanabilecek.

PlayStation 5 için Nioh Collection da Duyuruldu

Koei Tecmo ve Sony Interactive Entertainment tarafından PlayStation 5 için Nioh Collection duyurusunu da gerçekleştirildi. Nioh 2 - The Complete Edition ile aynı gün çıkacak olan bu koleksiyon paketinde, Nioh Remastered - The Complete Edition ve Nioh 2 Remastered - The Complete Edition bulunacak.

Bağımsız olarak da satın alabileceğiniz bu oyunlar, 4K ve azami 120 FPS desteği sunacaklar. SSD sayesinde yükleme süreleri çok kısa olacakken, üç boyutlu ses, dokunsal geri bildirim, uyarlanabilir tetik tuşları ve PlayStation 4 versiyonundan kayıt dosyası aktarımı desteği sunulacak.

Son olarak, PlayStation 4 platformunda Nioh 2 - The Complete Edition veya ana oyun ve içeriklerini bağımsız almış olsanız da fark etmeksizin PlayStation 5 versiyonlarına ücretsiz yükseltme yapabilmeniz mümkün olacak.

Duyuruya özel olarak yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!