Nipah Virüsü Uyarısı: Her An Patlayabilir!

Bilim insanları Nipah virüsü (NiV) ile ilgili endişe verici açıklamalarda bulundu. Dünya Sağlık Örgütünün “Dünyanın en bulaşıcı 10 enfeksiyonu” listesinde yer alan Nipah isimli virüsün her an patlayabileceğine ilişkin uyarı yapıldı. Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Nipah Virüsü Nedir, Aşısı Var mı?

Habertürk'te yer alan habere göre bilim insanları, Nipah isimli virüsün yeni bir salgına yol açabilecek yetenekte olduğunu bir bilimsel araştırma ile duyurdu. Yapılan bu duyuru, dünya genelinde milyonlarca insanın endişelenmesine neden oldu. Söz konusu virüsün Dünya Sağlık Örgütünün “Dünyanın en bulaşıcı 10 enfeksiyonu” listesinde yer aldığı belirtildi.

Hollanda merkezli Access to Medicine Foundation isimli sivil toplum örgütünde görevli bilim insanları, söz konusu virüsün yüzde 75’e varan ölüm oranına sahip olduğunu ve bu sebepten ötürü de bir sonraki salgına neden olabileceğine dikkat çekti. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği tarafından yapılan açıklamada, Nipah olarak adlandırılan virüs, hayvan ve insanlarda ciddi hastalığa neden olan ve yakın zamanda ortaya çıkan bir zoonoz olarak tanımlandı. Hindistan ve Bangladeş’te enfekte meyve yarasaları tarafından bulaştırılan palmiye özünün tüketilmesinin ardından insanlarda NiV virüsünün ortaya çıktığı açıklandı.

NiV virüsünün domuzlarda ve diğer evcil hayvanlara da bulaşabileceği belirtildi. Bilim insanları tarafından yapılan açıklamaya göre NiV virüsüne karşı geliştirilen herhangi bir aşı bulunmuyor. Virüse karşı bir aşının geliştirilmemiş olması, insanlarda oluşan endişe seviyesinin artmasına neden oldu.

"Nipah isimli virüs, büyük bir endişeye neden olan farklı bir bulaşıcı hastalıktır" ifadelerini kullanan Access to Medicine Foundation yöneticisi Jayasree K. Iyer, "Nipah olarak isimlendirilen virüs her an patlayabilir. Bir sonraki salgın ilaca dirençli bir enfeksiyon olabilir" şeklinde konuştu.

Virüsün ciddi solunum sorunlarına, beyin ödemi ve beyin iltihabına neden olabileceğini belirten bilim insanları, NiV’in yüzde 40 ile 75 arasında ölüm oranına sahip olduğunu açıkladı. Virüse karşı ne zaman aşı geliştirileceği ise henüz bilinmiyor.