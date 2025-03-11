Japon Otomobil Şirketinde Deprem! Köklü Değişikliğe Gidiyor

Son yıllarda ciddi zorluklar yaşayan Japonya merkezli otomobil devi Nissan, köklü bir değişikliğe gitme kararı aldı. Öyle ki şirketin CEO’su Makoto Uchida için görevini devredeceği açıklandı. Peki bunun sebebi ne, firmada neler oluyor? İşte tüm bilmeniz gerekenler!

Nissan CEO’su Uchida, Koltuğunu Espinosa'ya Devrediyor

Nissan, son yıllarda finansal zorluklar ve stratejiler hatalar nedeniyle otomobil dünyasının gündeminden düşmüyor. Tüm sorunları geride bırakmaya çalışan firma, lider değişikliğine gitme kararı aldı. 2019’dan beri CEO olarak görev yapan Makoto Uchida, yerini 46 yaşındaki Ivan Espinosa’ya bırakacak.

Espinosa, Nissan’daki 20 yıllık kariyerinde baş planlamacı olarak önemli görevlerde bulunmuş bir isim. Görev değişikliği, şirketin yeniden yapılanma sürecinde pek de iyi olmayan bir durumdayken yapılacak. Bu da Espinosa için oldukça zorlu bir başlangıç olacağı anlamına geliyor.

Nissan Neden Zor Durumda?

Nissan'ın tüm bu yaşadığı zorlukların asıl sebebi aslında sadece yönetimsel kriz değil, aynı zamanda otomobil sektörünün dönüşümüne ayak uyduramaması. Firmanın eski model araçları pazar taleplerine uymadı. Hibrit ve elektrikli araç alanındaki rekabet de arttı. Bu gibi faktörler, Nissan'ı olumsuz etkiledi.

Aslında Japon şirket, geçen yıl Honda ile görüşmelerinin ardından bir nebze umut vermişti. Ancak iki firma anlaşamadı. Honda, Nissan'ı kendi yan kuruluşu yapmak istiyordu ancak şirket bunu kabul etmedi. Zaten bu görüşmelerin sonlanmasıyla Nissan, yeniden yapılanma sürecine girdi. Bu kapsamda üretim kapasitesini kısmak ve binlerce kişiyi işten çıkarmak zorunda kaldı. Bundan sonra ne olacağını ise hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Nissan, toparlanabilecek mi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.