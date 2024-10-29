Nitendo'dan Sevindiren Sürpriz: Merakla Beklenen Switch 2'nin Çıkış Tarihi Ortaya Çıkmış Olabilir!

Nintendo'nun yıllardır beklenen Switch 2 oyun konsolu ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Kısa bir süre önce ortaya çıkan bilgilier, daha öncesinde 2025 yılında piyasaya sürüleceği söylenen cihazın çok yakında tanıtılabileceğini ortaya koyuyor. Detaylar haberde.

Nintendo Switch 2 Kasım Ayından Önce Tanıtılabilir

Japın oyun devi Nintendo'nun uzun bir süredir geliştirdiği söylenen Switch 2 isimli oyun konsolu, çeşitli spekülasyonlara konu olmaya devam ediyor. Son olarak, piyasaya sürülmesi 2025'in Mart ayına sarktığı söylenen yeni konsolun yakın zamanda çıkış yapabileceği iddia ediliyor.

Sektörel kaynaklardan edinilen bilgilere göre Nintendo, yeni Switch 2 konsolunu ekim ayının son günlerinde veya kasım ayının ilk haftasında resmen tanıtabilir. Söz konusu iddianın arkasında ise şirketin 5 Kasım tarihinde düzenleyeceği yatırım toplantısı yatıyor. Dev şirketin, söz konusu toplantıda oldukça önemli bir duyuru yapacağı öne sürülürken, bu duyurunun Switch 2 hakkında olduğunu işaret eden iddialar bir hayli fazla.

Öte yandan söylentilerin gerçek olması durumunda Nintendo'nun oyun dünyasını adeta şaşkına çevireceğini söyleyebiliriz. Zira şirket, uzun yıllardır beklenen konsolu henüz resmi olarak duyurmadı. Bununla birlikte firmanın karşı karşıya olduğu bazı finansal problemler nedeniyle Switch 2 konsolunu ertelediği hakkındaki iddiaların pek çok kaynak tarafından doğrulandığını da belirtelim. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin Nintendo Switch 2 ile ilgili beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım...